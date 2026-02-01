Τραμπ: «Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν», λέει μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

O Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τη νέα δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα τον απαλλάσσουν από οποιαδήποτε υπόνοια για εμπλοκή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One προς τη Φλόριντα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του νέου υλικού από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Δεν το είδα ο ίδιος, αλλά μου είπαν κάποιοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι ότι όχι μόνο με απαλλάσσει, αλλά είναι και το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν κάποιοι, ξέρετε, η ριζοσπαστική αριστερά», δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο των αρχείων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν κοινωνικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το 2002 τον είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικό τύπο», παραδεχόμενος ότι είχε αδυναμία στις νεαρές γυναίκες. Μετά τον θάνατο του χρηματιστή το 2019, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαν επικοινωνήσει για περίπου 15 χρόνια.

Το όνομά του εμφανίζεται σε πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα, όπως emails ομοσπονδιακών ερευνητών από τον Αύγουστο του 2025, σχετικά με καταγγελίες για σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Έπσταϊν. Τα έγγραφα δεν δείχνουν ότι κάποια από τις καταγγελίες επαληθεύτηκε, ενώ πολλοί καταγγέλλοντες κρίθηκαν αναξιόπιστοι.

Παράλληλα, το όνομα του Τραμπ είχε εμφανιστεί και σε προηγούμενα δημοσιευμένα αρχεία, όπως τα αρχεία πτήσεων του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν μεταξύ 1993-1997. Οι αμερικανικές αρχές έχουν τονίσει ότι η αναφορά ενός ονόματος δεν αποτελεί ένδειξη παρανομίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε κανένα αδίκημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του στο πλαίσιο της υπόθεσης.