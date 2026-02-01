Επστάιν: Σπάνιο βίντεο στα αρχεία - Απαντά αν είναι ο «διάβολος» ή «σεξουαλικό αρπακτικό»

Σε καταιγίδα αποκαλύψεων αναδεικνύονται τα τελευταία αρχεία Επστάιν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ανάμεσα στα τρία εκατομμύρια των αρχείων, που περιλαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο, ξεχωρίζει μία σπάνια συνέντευξη του καταδικασμένου παιδόφιλου ΤζέφρεΪ Επστάιν, που δημοσιεύει το SkyNews και αναμεταδίδουν σχεδόν στο σύνολό τους τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπου απαντά στο ερώτημα αν είναι «σεξουαλικό αρπακτικό» ή ο «ίδιος ο διάβολος».

Στο συγκλονιστικό βίντεο ο Επστάιν είναι καθισμένος και αντιμετωπίζει μερικές δύσκολες ερωτήσεις. Ο άνθρωπος που παίρνει τη συνέντευξη δεν εμφανίζεται στην κάμερα, αλλά σύμφωνα με το Sky News, πιστεύεται ότι είναι ο Στιβ Μπάνον, γνωστός από τη θητεία του στον Λευκό Οίκο στην πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ ως επικεφαλής στρατηγικής του. Όπως επισημαίνεται δεν είναι γνωστό πότε ή πού γυρίστηκε το βίντεο και γιατί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Επστάιν εμφανίζεται φορώντας μαύρο πουκάμισο και φοράει γυαλιά, όταν τον ρωτούν αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα».

Επιμένει: «όχι, δεν είναι» και όταν πιέζεται να απαντήσει γιατί δεν είναι, εμφανίζεται ανένδοτος, λέγοντας «επειδή τα κέρδισα».

Ο «δημοσιογράφος» λέει ότι ο τεράστιος πλούτος του κερδήθηκε από σκοτεινές πράξεις, όπως «συμβουλεύοντας τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν τεράστια κακά πράγματα». Ο Επστάιν προσπαθεί να αποφύγει το θέμα, λέγοντας ότι «η ηθική είναι πάντα μία περίπλοκη υπόθεση» και επιμένει ότι έκανε καλό με τα χρήματά του. Ως παράδειγμα, είπε ότι δώρισε χρηματικά ποσά για τη θεραπεία θυμάτων πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.

Στη συνέχεια ερωτάται εάν οι παραλήπτες των δωρεών του γνώριζαν ότι ήταν η πηγή των χρημάτων.

Ο Επστάιν επιμένει ότι αυτό δεν έχει σημασία για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη: «Νομίζω ότι αν τους έλεγες ότι ο ίδιος ο διάβολος έλεγε «Θα ανταλλάξω μερικά δολάρια για τη ζωή του παιδιού σου». καθώς ο συνομιλητής τον διακόπτει: «Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;»

«Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη», αστειεύεται ο Επστάιν, με τον «δημοσιογράφο» να επιμένει: «Είναι μια σοβαρή ερώτηση. Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;»

«Δεν ξέρω. Γιατί το λες αυτό;» λέει ο σεξουαλικός δράστης.

«Επειδή έχεις όλα τα χαρακτηριστικά», επιμένει ο συνομιλητής εκτός κάμερας.

Ο Επστάιν τελικά απαντά: «Όχι, ο διάβολος με τρομάζει».

Τον ρωτά: «Τι είσαι, [ένας] σεξουαλικός θηρευτής κατηγορίας 3;»

«Βαθμίδα 1. Είμαι ο χαμηλότερος», εξομολογείται ο Επστάιν.

Δείτε το απόσπασμα από τη συνέντευξη

Epstein asked if he had ‘dirty money’ or was like the devil. His answers are in the latest DOJ file drop — chilling, disturbing, and impossible to ignore. ?

pic.twitter.com/Xw81YoJ7it — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 1, 2026

Διαβάστε επίσης