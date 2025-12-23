Πενσυλβάνια: Φωτιά μετά από έκρηξη σε γηροκομείο - Παγιδεύτηκαν ηλικιωμένοι

Μια έκρηξη που προκάλεσε στη συνέχεια πυρκαγιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ηλικιωμένων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ο αριθμός θυμάτων ή τραυματιών.

Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.



Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa — GeoTechWar (@geotechwar) December 23, 2025

Η μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο Γηροκομείο Σίλβερ Λέικ στην κωμόπολη Μπρίστολ, περίπου 30 λεπτά βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε το κτίριο και την αστυνομία να μιλάει για περιστατικό με μαζικά θύματα.

Βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει μαύρο καπνό να ξεχύνεται από τις εγκαταστάσεις της κομητείας Μπακς, με δεκάδες άνδρες των πρώτων βοηθειών να εργάζονται για την κατάσβεση των φλογών.

Οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.