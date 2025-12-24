ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί ο αστυνομικός και ο ύποπτος της επίθεσης

Οι πολιτειακές αρχές του Ντέλαγουερ έκαναν λόγο για «επίθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία»

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί ο αστυνομικός και ο ύποπτος της επίθεσης
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τρίτη στο Ντέλαγουερ, με απολογισμό τον θάνατο ενός αστυνομικού της Πολιτειακής Αστυνομίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κτήριο του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) στην περιοχή Γιούλμινγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας. Ο αστυνομικός δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια της επέμβασης και υπέκυψε στα τραύματά του.

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αστυνομικής διεύθυνσης στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης είναι επίσης νεκρός. Οι αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει αν σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών ή αυτοκτόνησε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η απειλή έχει εκλείψει και η περιοχή έχει ασφαλιστεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο. Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους νεκρούς, ωστόσο εξετάζεται αν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών.

Οι πολιτειακές αρχές του Ντέλαγουερ έκαναν λόγο για «επίθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία», αποτίοντας φόρο τιμής στον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.

