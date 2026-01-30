Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η κατάσταση των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου»

Ο χειρουργός – διευθυντής ΕΣΥ στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», Κώστας Φορτούνης, ενημέρωσε σήμερα το πρωί (30/01) για την κατάσταση των δύο τραυματιών που επέστρεψαν από τη Ρουμανία, μετά το δυστύχημα στην Τιμισοάρα με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο κ. Φορτούνης ανέφερε ότι «σε γενικές γραμμές και οι δύο είναι σε σταθερή κλινική κατάσταση. Ο 20χρονος, με πιο σοβαρές κακώσεις, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και ο 28χρονος, πρακτικά χωρίς κακώσεις, μάλλον σήμερα θα πάρει εξιτήριο, γιατί θέλει να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του.

Ο 20χρονος έχει κυρίως κακώσεις εγκεφάλου, μέτριας βαρύτητας. Δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας στη ΜΕΘ, αλλά απαιτείται παρακολούθηση και εγρήγορση σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της κλινικής του εικόνας».

«Το βασικό είναι ότι οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές και όλες οι ενδείξεις που σχετίζονται με την επάρκεια της αναπνευστικής του λειτουργίας, βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι», προσέθεσε.

Νωρίτερα, έφτασαν από την Τιμισοάρα τα ευχάριστα νέα ότι ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο όχημα και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Στον 20χρονο πολυτραυματία βρέθηκε οίδημα στον αυχένα και κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Ο πολυτραυματίας είναι αιμοδυναμικά σταθερός και σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί θα του μειώνουν σταδιακά την καταστολή σήμερα ώστε να ελέγξουν εντός της ημέρας τη νευρολογική του κατάσταση.

Διαβάστε επίσης