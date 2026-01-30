ΠΑΟΚ: Πήρε εξιτήριο ο 28χρονος οπαδός που είχε τραυματιστεί στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Εξιτήριο έλαβε ο πρώτος από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν στο μοιραίο βαν που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη για το Λιόν και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα στο Λουγκόι της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό επτά εκ των 10 επιβαινόντων.

Ο 28χρονος οπαδός του «δικέφαλου του Βορρά» έφτασε χθες το μεσημέρι με τον 20χρονο φίλο του, ενώ ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς αναρρώνει ύστερα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σε ό,τι αφορά στον τραυματία που παραμένει κλινήρης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον χειρουργό της Α' χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, διευθυντή του ΕΣΥ, Κώστα Φουρτούνη ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με κακώσεις εγκεφάλου.

Ο νεαρός φέρει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Φουρτούνη δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε ΜΕΘ. Ωστόσο, όπως τόνισε απαιτείται παρακολούθηση σε περίπτωση αλλαγής κλινικής εικόνας. «Οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές και όλες οι ενδείξεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία είναι σε θετική κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Φουρτούνης.

Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση των τραυματιών ο γιατρός του νοσοκομείου σημείωσε ότι ο 20χρονος έχει κενά μνήμης. «Έχει μετατραυματική αμνησία, δεν έχει ενσυναίσθηση του γεγονότος», ανέφερε ο κ. Φουρτούνης.

Αποχαιρετούν τους νεκρούς τους

Σήμερα εξάλλου, τελέστηκαν οι δύο πρώτες κηδείες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Η μία στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και η άλλη στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο Σάββατο (31/1) θα τελεστούν οι κηδείες των τριών νέων που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί. Την ίδια μέρα, στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στις 13:00 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.