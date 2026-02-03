Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 29χρονου από την Σταυρούπολη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 29χρονου άνδρα από την περιοχή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γραμμή Ζωής, πρόκειται για τον BLAGOY (Μπλαγκόι) KOSTOV (Κοστόβ), 29 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε στην περιοχή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, το πρωί της 13/01/26.

Έχει κοντά καστανά σκούρα μαλλιά που φτάνουν στον αυχένα, κοντά γένια, καστανά μάτια, ύψος 1,65μ και είναι πολύ αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, πιθανόν να φορούσε μαύρο με λευκό φούτερ με κουκούλα.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το απόγευμα της 03/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

