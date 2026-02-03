Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε μετά από καυγά στον σύντροφό της - Του δάγκωσε το αυτί και έκοψε κομμάτι

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (3/2) στην περιοχή των Αμπελόκηπων στη Θεσσαλονίκη.

Άνδρας ειδοποίησε τις Αρχές για να καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύντροφό του.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι αστυνομικοί άκουσαν έκπληκτοι τον 57χρονο να τους καταγγέλει ότι η σύντροφος του του δάγκωσε το αυτί. Μάλιστα η σύντροφός του τον δάγκωσε με τέτοια δύναμη που του έκοψε κομμάτι από το αυτί.

Σύμφωνα με τον ίδιο είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού, με τον 57χρονο να μεταβαίνει στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την περιποίηση τοιυ τραύματος.

Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην δράστιδα και θα την οδηγήσουν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

