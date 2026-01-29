Νεαρός Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας ενώ «σήκωναν» χρήματα από ΑΤΜ

Τρομακτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας που πραγματοποιούσε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ το βράδυ της Τετάρτης (28/01), όταν ένας 28χρονος Παλαιστίνιος τους επιτέθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σταδίου, όταν ο δράστης επιτέθηκε στο ζευγάρι και χτύπησε 42χρονο ημεδαπό άνδρα χρησιμοποιώντας σχοινί στο οποίο είχε προσαρμόσει γάνζους. Έπειτα έσπασε την οθόνη του μηχανήματος και καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε στο εσωτερικό ξενοδοχείου.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το θύμα μετέβη με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

