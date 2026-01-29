Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο των Χανίων

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας άνδρας στα Χανιά, ο οποίος πρωταγωνίστησε την Κυριακή (25/01) σε αιματηρό επεισόδιο μέσα σε εστιατόριο στο Παλιό Λιμάνι, με θύμα συγγενικό του πρόσωπο.

Ο άνδρας καταδικάστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλαβης αλλά και για ενδοοικογενειακή απειλή, για άλλο επεισόδιο που είχε λάβει χώρα 10 μέρες πριν, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Συνολικά του επιβλήθηκε ποινή 52 μηνών χωρίς αναστολή καθώς ήταν ήδη υπότροπος για υπόθεση προηγούμενης χρονιάς.

Από το επεισόδιο προκλήθηκε αναστάτωση στο κατάστημα το οποίο ήταν σε ώρα λειτουργίας.

Στη διάρκεια της δίκης, αναδείχτηκε η προβληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου απέναντι σε πολλά μέλη της οικογένειάς του που στάθηκαν προς υποστήριξη των κατηγοριών.

