Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σε χωριό των Σερρών.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν πειστικοί, με αποτέλεσμα, με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, να διαταχθεί η προφυλάκισή του.

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, καταγγελία από την κόρη της ηλικιωμένης στην Άμεση Δράση, ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με την κατάθεσή της στις αρχές, φαίνεται να κατήγγειλε ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν, χωρίς η ίδια να τα έχει αποκαλύψει στα παιδιά της.

Για τον λόγο αυτό, σε βάρος του 56χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για «βιασμό κατ’ εξακολούθηση», καθώς και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών

