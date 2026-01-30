Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του

O 56χρονος που κατηγορείται, ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του σε χωρίο των Σερρών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην αρμόδια εισαγγελέα και σύμφωνα με τον διορισμένο από το δικαστήριο δικηγόρο του ισχυρίζεται, ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ερωτική πράξη η οποία έγινε με τη συναίνεση της 78χρονης.

Η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολουθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.

