Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του
Η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολουθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
O 56χρονος που κατηγορείται, ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του σε χωρίο των Σερρών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην αρμόδια εισαγγελέα και σύμφωνα με τον διορισμένο από το δικαστήριο δικηγόρο του ισχυρίζεται, ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ερωτική πράξη η οποία έγινε με τη συναίνεση της 78χρονης.
Η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολουθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Australian Open: Στον τελικό ο Τζόκοβιτς μετά από αδιανόητη ματσάρα
16:36 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Australian Open: Στον τελικό ο Αλκαράθ μετά από θρίλερ και ένταση
16:32 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες μπαίνουν σε ένα μυστηριώδες, απομονωμένο σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας
16:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Σισοκό (vid)
15:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
15:44 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ιωάννινα: Συνελήφθη αλλοδαπός με μαχαίρι τύπου «πεταλόυδα»
15:44 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που βίαζε την ανήλικη ανιψιά του
19:00 ∙ LIFESTYLE