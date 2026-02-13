Γερμανία: Αλβανικής καταγωγής Θεσσαλονικιός ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο ελεγκτή

Οι γερμανικές Αρχές συνεχίζουν να έχουν υπό κράτηση τον 26χρονο που κατηγορείται για τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσ., για τον οποίο βγήκαν στο προσκήνιο νέα στοιχεία.

Το προφίλ του υπόπτου και η διαμονή στο Λουξεμβούργο

Οι έρευνες των Αρχών αποκάλυψαν την ταυτότητα του υπόπτου, βάζοντας τέλος στη φημολογία για την ταυτότητά του. Πρόκειται για τον Ioanni V., ο οποίος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν αναφορές και πληροφορίες ότι οι γονείς του είναι αλβανικής καταγωγής.

Ο 26χρονος είχε μετακομίσει στο Λουξεμβούργο από την Ελλάδα πριν από έξι μήνες και είχε εγκατασταθεί στην Είχε εγκατασταθεί στην Leudelingen, στην περιοχή Esch an der Alzette, όπου ενοικίαζε ένα δωμάτιο σε οίκημα που φιλοξενεί νέους για βραχυχρόνια διαστήματα. Σύμφωνα με τους Γερμανούς, διέμενε στο 3ο διαμέρισμα του κτηρίου, ενώ έξω από την πόρτα του υπήρχε συσσωρευμένη αλληλογραφία, κι ανάμεσα στα έγγραφα ξεχώριζαν και κάποια της Αστυνομίας, γεγονός που υποδηλώνει προηγούμενη επαφή με τις Αρχές.

Κλειστός χαρακτήρας κι ενίοτε επιθετικός, λένε οι γείτονες

Γείτονες και συγκάτοικοί του, τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο κλειστό και ενίοτε επιθετικό. Γείτονας ανέφερε χαρακτηριστικά πως από το διαμέρισμά του ακουγόταν συχνά φασαρία. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, είχε αναγκαστεί να μπει ανάμεσα στον 26χρονο κι έναν άλλον γείτονα που τσακώνονταν.

Παρότι δεν είχε ιδιαίτερη κοινωνική ζωή, όπως υποστήριξαν οι γείτονές του, είχε στην κατοχή του τρία κινητά τηλέφωνα με τρεις διαφορετικούς αριθμούς: έναν γερμανικό, έναν αγγλικό και έναν από το Λουξεμβούργο.

Η φυλακή που κρατείται ο 26χρονος

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Έξω από το σπίτι του, παραμένει παρκαρισμένο το μαύρο Opel του, το οποίο είναι... αχούρι. Γεμάτο απορρίμματα, τσαλακωμένες σακούλες, πακέτα τσιγάρων και βρώμικα ρούχα. Τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι σκασμένα, ενώ στο παρμπρίζ υπάρχει κλήση για παράνομη στάθμευση με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Γερμανών, ο Ιωάννης έχει συγγενείς στη Γερμανία, και συγκεκριμένα μια ξαδέρφη που εργάζεται ως νοσηλεύτρια στη Χαϊδελβέργη, η οποία ωστόσο αρνείται να προβεί σε δηλώσεις. Ο ύποπτος κρατείται πλέον στις φυλακές Zweibrücken (JVA) κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Μέχρι στιγμής, τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

