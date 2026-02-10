Γερμανία: Είχε προκαλέσει επεισόδιο σε άλλο τρένο νωρίτερα ο 26χρονος Έλληνας κι αφέθηκε ελεύθερος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Der Spiegel», ομοσπονδιακοί αστυνομικοί κατέβασαν τον 26χρονο Έλληνα από τρένο TGV που έφτανε από τη Γαλλία στο Καϊζερσλάουτερν λίγες ώρες πριν την επίθεση

Νέες λεπτομέρειες έχουν έρθει στο προσκήνιο αναφορικά με την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του μηχανοδηγού τρένου Σερκάν Κ. (36), καθώς όπως προκύπτει από τους Γερμανούς, ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, είχε και νωρίτερα την ίδια ημέρα μπλεξίματα με τον νόμο.

Ο 26χρονος Έλληνας βρισκόταν ήδη υπό τον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας την ημέρα της επίθεσης, λόγω της ύποπτης συμπεριφοράς του, αναφέρει το «Der Spiegel». Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Der Spiegel», οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί κατέβασαν τον 26χρονο Έλληνα από τρένο TGV που έφτανε από τη Γαλλία στο Καϊζερσλάουτερν στις 11:50 π.μ.

Ο άνδρας φέρεται να είχε κλωτσήσει μια πόρτα του τρένου νωρίτερα, με το προσωπικό να καλεί τις Αρχές. Ωστόσο, η επέμβαση της Αστυνομίας δεν είχε συνέπειες. Δεδομένου ότι η πόρτα παρέμεινε άθικτη κι ο άνδρας είχε έγκυρο εισιτήριο, το περιστατικό, σύμφωνα με το περιοδικό, δεν είχε νομικές συνέπειες. Στον 26χρονο επετράπη να συνεχίσει το ταξίδι του.

Φονική επίθεση λίγες ώρες αργότερα

Λίγες ώρες αργότερα, έγινε το... κακό. Γύρω στις 5:45 μ.μ., ο άνδρας ελέγχθηκε από τον μηχανοδηγό του τρένου Serkan C. σε ένα περιφερειακό τρένο express κοντά στο Λάντστουλ. Δεδομένου ότι ο 26χρονος δεν μπορούσε να επιδείξει εισιτήριο αυτή τη φορά, ο υπάλληλος του σιδηροδρόμου ήθελε να τον απομακρύνει από το τρένο.

Ωστόσο, ο Έλληνας επιτέθηκε βάναυσα, χτυπώντας επανειλημμένα τον μηχανοδηγό στο κεφάλι. Ο Σερκάν κατέρρευσε, χρειάστηκε να του γίνει ανάνηψη στο τρένο και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

«Τρία στοχευμένα χτυπήματα στο κεφάλι»

Έτσι περιγράφει η εισαγγελία του Τσβάιμπρυκεν την θανατηφόρα επίθεση. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο Σερκάν Κ. πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από «σημαντικό τραύμα από αμβλύ αντικείμενο».

Γερμανός στρατιώτης πάλεψε για να σώσει τη ζωή του Σερκάν

Ενώ οι άλλοι επιβάτες πάγωσαν, ο Λέον (23), δεκανέας στο 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, ενήργησε με ψυχραιμία προσπαθώντας να σώσει τον άτυχο 36χρονο από τη φονική επίθεση του Έλληνα. «Δεν έχω ξαναζήσει μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μου», είπε στο t-online, περιγράφοντας τα δραματικά λεπτά. Χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική του εκπαίδευση, έβαλε τον Σερκάν Κ. σε θέση ανάνηψης: «Είχε ακόμα σφυγμό. Έμεινα μαζί του όλη την ώρα» είπε ο νεαρός στρατιώτης.

Ο οδηγός του τρένου ήταν μονογονέας

Δύο ημέρες αργότερα, ο Serkan C. πέθανε σε νοσοκομείο από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι που είχε υποστεί. Δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο Έλληνα ως ύποπτο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Τσβάιμπρουκεν, όπως ανέφερε το «Der Spiegel», ο άνδρας παραμένει ακόμα σιωπηλός και δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.Οι ερευνητές αξιολογούν το βίντεο και τις καταθέσεις μαρτύρων. Ο Σερκάν ήταν μονογονέας πατέρας δύο παιδιών, τα οποία ήταν παρόντα όταν ο πατέρας τους εξέπνεε στο νοσοκομείο δύο μέρες μετά την επίθεση. Εκατοντάδες άνθρωποι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία κι ο πόνος για τους οικείους του είναι ανείπωτος.

