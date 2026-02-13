ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

Snapshot Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης που εμπλέκεται σε κύκλωμα έκδοσης ψεύτικων ΑΦΜ.

Το κύκλωμα σύστηνε 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, οι οποίες έκλειναν και άνοιγαν συνεχώς για να αποφεύγουν πληρωμές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Οι 317 εταιρείες του κυκλώματος δημιούργησαν οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς ΕΦΚΑ, με συνολική ζημία 43 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.

Κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, 100.000 ευρώ σε μετρητά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα βοηθήσει στις έρευνες.

Οι «μπροστινοί» διαχειριστές ήταν κυρίως αλλοδαποί χωρίς συμμετοχή στη διοίκηση ή στα οικονομικά των εταιρειών.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα της ΑΑΔΕ που έκλεινε και άνοιγε καταστήματα και άλλαζε ΑΦΜ αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και πολύ γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης.

Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν, τις ξανά άνοιγαν και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ κι ΕΦΚΑ.

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς» κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.

110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.

100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.

Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.

