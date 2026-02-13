ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

Μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση ξεσκέπασαν οι Αρχές, της οποίας η δράση είχε προκαλέσει τεράστια ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν, τις ξανά άνοιγαν και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ κι ΕΦΚΑ.

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς» κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κατασχέθηκε