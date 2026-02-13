ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση ξεσκέπασαν οι Αρχές, της οποίας η δράση είχε προκαλέσει τεράστια ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν, τις ξανά άνοιγαν και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ κι ΕΦΚΑ.

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς» κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

  • 110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
  • 110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
  • 100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
  • Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Οι αρχές κατέσχεσαν κινεζικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβαν τον καπετάνιο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τον αποκαλούσε «θείο Τζέφρι» – Παραιτείται κορυφαία δικηγόρος της Goldman Sachs λόγω των δεσμών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

08:13ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική κάθοδος αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στα ΚΤΕΛ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

XPeng GX: Το κινεζικό SUV που υπόσχεται έως 1.600 χιλιόμετρα αυτονομίας

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 13 σχολές με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2024

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

08:13ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

17:34WHAT THE FACT

Γνωρίστε τη «Βαρόνη» - Το μακρύτερο φίδι στον κόσμο μόλις ανακαλύφθηκε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ