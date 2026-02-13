Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 83-85: Διπλό από το πουθενά με τον προκλητικό Μπόλντγουιν

Δευτερόλεπτα μετά το buzzer beater που πέτυχε ο Μπόλντγουιν, ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε τις προκλήσεις και τις αλητείες, με το ματς να περνάει σε δεύτερη μοίρα. 

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 83-85: Διπλό από το πουθενά με τον προκλητικό Μπόλντγουιν
Ο Παναθηναϊκός λύγισε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την πρωταθλήτρια Ευρώπης με 85-83. Το παιχνίδι κρίθηκε από ένα τυχερό και μόνο δίποντο του Μπόλντγουιν με ταμπλό από την κορυφή, με τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε να είναι η αιτία τους χάους που ακολούθησε. Αμέσως μετά το τρίποντο ο Μπόλντγουιν με αλήτικη συμπεριφορά προκαλούσε αντιπάλους και οπαδούς με το πράγμα να ξεφεύγει. Η Euroleague οφείλει να επιληφθεί άμεσα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσει ατιμώρητες τέτοιες συμπεριφορές.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με την μπάλα να πηγαίνει στα χέρια του Τζέριαν Γκραντ και εκείνος να παίρνει πάνω του τις επιθετικές πρωτοβουλίες της ομάδας του. Από πλευράς Φενέρμπαχτσε ο Μπιμπέροβιτς είχε ξεκινήσει πολύ ζεστά, με το σκορ να είναι στο 6-6 και μετά το τρίλεπτο οι δύο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη. Ο Κόλσον με τρίποντο έκανε το 6-9 για τους φιλοξενούμενους και λίγο μετά το πρώτο πεντάλεπτο ο Κέντρικ Ναν με 4 συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό να προσπαθεί αν βρει ρυθμό.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν καθόλου καλή για τον Παναθηναϊκό με τους παίκτες του Αταμάν να κάνουν πολλά λάθη στην επίθεση και στην άμυνα να χάσουν τη συγκέντρωση τους. Αποτέλεσμα ήταν οι φιλοξενούμενοι να “τρέξουν” σερί 2-11 και να προηγηθούν με 12-20 με τον Μπιμπέροβιτς να έχει φτάσει τους 11 πόντους, έχοντας 3/3 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός έσφαξε την άμυνα του, προσπάθησε να περάσει τη μπάλα χαμηλά στον Χολμς και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 19-25.

Το κοντό σχήμα του πήγε πολύ

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις και ρυθμό και να βάζει δύσκολα στη Φενέρ. Από το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου οι “πράσινοι” άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει να παρατάξει στο παρκέ μια πεντάδα πολύ πιο κοντή από αυτή της Φενέρ, με τρία γκαρντ και τον Όσμαν στο 4. Με το σκορ στο 23-27, στο 14’ ο Χολμς τραυματίστηκε στο μάτι και ο Αταμάν αποφάσισε αντί να ρίξει στη “μάχη” τον Φαρίντ ή τον Γιούρτσεβεν να παίξει με τον Χουάντσο στο “5” και τον Όσμαν στο “4”.

Ο Χουάντσο ήταν παντού και ο Σορτς στα καλύτερά του

Στα… χαρτιά μπορεί ο Παναθηναϊκός να είχε πρόβλημα στα ριμπάουντ οι “πράσινοι” όμως ήταν εξαιρετικοί. Με τον Ισπανό να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση στο αμυντικό κομμάτι και τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει ένα από τα καλύτερα ημίχρονα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού οι “πράσινοι” έκαναν την ανατροπή. Με τρίποντο του Χουάντσο έφεραν το ματς στο “Χ”, 34-34 και με τον Αμερικανό γκαρντ να παίρνει… φωτιά το σκορ έγινε 42-36. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι. Φιλοξενούμενοι βρήκαν σερί 0-5, με τον Μπιμπέροβιτς να έχει φτάσει τους 16 πόντους με 4/5 τρίποντα και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με άστοχο σουτ του Γκραντ και το σκορ στο 42-41.

Χαρακτηριστικό της φανταστικής απόδοσης του Ερνανγκόμεθ το γεγονός πως στο τέλος του ημιχρόνου ο Ισπανός ήταν ήδη μια ανάσα από το double double, με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Άμεση η επιστροφή της Φενέρ

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει βρει ρυθμό και τον τρόπο να διατηρήσει την κυριαρχία του παρά το γεγονός πως η Φενέρ είχε τον τρόπο να μένει κοντά στο σκορ. Με τρίποντο από το… σπίτι του ο Ναν έκανε το 45-43, με τον Μπόλντγουιν να προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του κοντά. Ο Φαρίντ είχε αρχίσει να δίνει πολλές λύσεις και στην άμυνα και στην επίθεση της ομάδας του και έκανε το 49-46, λίγο πριν το μισό της τρίτης περιόδου. Κάπου εκεί ο Όσμαν αστόχησε σε ξεμαρκάριστο τρίποντο και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να τον αποσύρει και να ρίξει για πρώτη φορά στο ματς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Ο Έλληνας παίκτης μπήκε… τρελαμένος, έκανε καταπληκτική δουλειά στην άμυνα αλλά και στα ριμπάουντ και με 5 δικούς του συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του, 55-48. Ο Φαρίντ είχε αρχίσει να κουράζεται και έτσι ο Αταμάν πέρασε στο παρκέ και πάλι τον Χολμς ο Σλούκας βρήκε την ευκαιρία να τον αξιοποιήσει και με ένα ακόμα καλάθι του αρχηγού οι “πράσινοι” βρέθηκαν στο +6, 62-56, με το τέλος της περιόδου.

Λύγισε από τον Νέντοβιτς και το... φάρδος των Τούρκων

Πολύ κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην τελευταία περίοδο με τους “πράσινους” να δίνουν δικαιώματα στους αντιπάλους τους. Οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκαναν σερί 0-8 και πέρασαν μπροστά με 62-64, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και να κάνει το 65-64. Άμεση η απάντηση των Τούρκων οι οποίοι με 5 σερί πόντους και ένα ακόμα τρίποντο από τον Μπιμπέροβιτς έκαναν το 65-70, στο 33’.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει κανοντας τη ζημιά με τα περιφερειακά σουτ. O Κέντρικ Ναν είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται» περισσότερο, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει αρχικά σε 73-73 και σε 76-76 έχοντας μετατρέψει το παιχνιδι σε πραγματικό «γκραν γκινιόλ».

Στα 53'' πριν από το τέλος ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με 2/2 βολές έγραψε το 78-80 και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα στο σκορ. Το ματς έγινε αίμα και άμμος! Ο Γιάντουνεν με 1/2 βολές έγραψε το 81-83 και ο Σορτς με τρομερό coast to coast ισοφάρισε σε 83-83 στα 2.5 πριν από το τέλος. Όμως ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με πολυ δύσκολο σουτ χάρισε τη νίκη στην Φενέρμπαχτσε σε χρόνο «μηδέν».

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85.

