Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αποψινής αναμέτρησης δεν είναι άλλος από τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” μετά από απουσία περίπου 35 ημερών, φοράει και πάλι τη φανέλα με το Νο25 και είναι πανέτοιμος να ενισχύσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του για νίκη κόντρα στη Φενέρ.

Τις τελευταίες ήμερες ο Ναν προπονήθηκε κανονικά, χωρίς να νιώσει ενοχλήσεις και πλέον είναι στη διακριτική ευχέρεια του προπονητή του για το πόσο θα τον χρησιμοποιήσει.

Την ίδια στιγμή ο Εργκίν Αταμάν έχει αφήσει εκτός δωδεκάδας τους: Βασίλη Τολιόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ (τραυματίας), Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιουρτσέβεν.

Διαβάστε επίσης