Αποθέωση οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στον Γιαννακόπουλο: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»

Κακός χαμός συμβαίνει από το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στο Βελιγράδι.

Μετά τα διαιτητικά εγκλήματα που έγιναν σε έναν ακόμα αγώνα του Ολυμπιακού, ο Ερυθρός Αστέρας, η ομάδα που διατηρεί εξαιρετικές «αδελφικές» σχέσεις με την ομάδα του Πειραιά είναι στα… κάγκελα.

Παίκτες, προπονητές και διοίκηση έχουν προβεί σε συνεχόμενες δηλώσεις αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία κάνοντας λόγο ουσιαστικά για «ληστεία».

Μάλιστα οι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου έφτασαν στο σημείο να επικαλούνται και να αποθεώνουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα όσα εδώ και χρόνια λέει για τη διαιτησία, με τους οπαδούς του Αστέρα να τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;».

Μάλιστα κάνουν λόγο στα σχόλιά τους ακόμα και για… μαφία.