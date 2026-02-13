Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Αταμάν, θερμό χειροκρότημα για Γιασικεβίτσιους

Το Telekom Center Athens έγινε μια μεγάλη… αγκαλιά για τον Εργκίν Αταμάν. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR λίγες μέρες πριν είχε το θλιβερό καθήκον να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα του. Μόλις εμφανίστηκε και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, γνώρισε την αποθέωση.

Οι φίλοι των «πράσινων» τον χειροκρότησαν θερμά και φώναξαν το όνομά του. Με τον Αταμάν να σταματά και να δείχνει την καρδιά του, ευχαριστώντας τον κόσμο.

https://www.instagram.com/reel/DUtZg_Mjc1G/

Θερμό χειροκρότημα ήταν αυτό που υποδέχτηκε και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε, έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό λόγω της καριέρας του ως παίκτης στο «τριφύλλι», αλλά και τις μετέπειτα δηλώσεις του για την αγάπη προς την ομάδα.

Έτσι, ο κόσμος τον χειροκρότησε θερμά και ο «Σάρας» ανταπέδωσε, πιάνοντας κι αυτός το σημείο της καρδιάς για να ευχαριστήσει τον κόσμο.