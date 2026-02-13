LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

Την 28η αναμέτρησή του δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague. Οι «πράσινοι» που έχουν ρεκόρ 16-11, θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του Telekom Center Athens και να αυξήσουν το ρεκόρ τους. Μένοντας για τα καλά στο παιχνίδι του πλεονεκτήματος έδρας. Αντίπαλος η Φενέρμπαχτσε.

Η τούρκικη ομάδα προέρχεται από εξαιρετικό σερί 6 νικών, είναι στην κορυφή με 19 νίκες και 7 ήττες, ενώ αυτό είναι το τρίτο διαδοχικό εκτός έδρας ματς. Στοιχεία που φανερώνουν τη δυσκολία της αποστολής του «τριφυλλιού».

Η έδρα των «πράσινων» θα είναι κατάμεστη σε ακόμη ένα ματς, καθώς έχει γίνει sold out εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, στην αναμέτρηση αυτή επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός έχει να αγωνιστεί απ’ την εντός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική.

Ο Εργκίν Αταμάν θα κοουτσάρει κανονικά, παρότι είχε το θλιβερό καθήκον να πει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του μητέρα πριν δύο μέρες. Απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με την οποία οι «μάχες» είναι σπουδαίες την τελευταία τριετία.

Πρόκειται για σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι καθώς αναμετρώνται οι δύο τελευταίοι κατακτητές της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός μπροστά στον κόσμο του και με τον Ναν να επιστρέψει, θα ψάξει νίκη-δήλωση, πως είναι δυναμικά στο «παιχνίδι» για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε:

