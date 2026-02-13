Ψυχοσάββατα: Αύριο το πρώτο του 2026 - Πότε πέφτει το δεύτερο - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία
Αύριο, 14 Φεβρουαρίου η Εκκλησία τιμά το πρώτο Ψυχοσάββατο του 2026.
Δύο Σάββατα κάθε έτους είναι ταγμένα στη σωτηρία των ψυχών (των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή) και για αυτό τον λόγο ονομάζονται Ψυχοσάββατα.
Αν και κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των κεκοιμημένων, αυτά τα δύο Σάββατα (Ψυχοσάββατα) έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τελούνται γενικά μνημόσυνα, τρισάγια και ειδικές τελετές στους ναούς και στα κοιμητήρια.
Την ημέρα αυτή οι πιστοί τιμούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα με προσευχή, μνημόσυνα, μοίρασμα κολλύβων και ελεημοσύνες. Τα κόλλυβα, με βασικό συστατικό το σιτάρι, συμβολίζουν την ανάσταση των νεκρών και την ελπίδα της αιώνιας ζωής.
Πότε είναι το δεύτερο Ψυχοσάββατο του 2026
Το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους είναι 57 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα, ενώ το δεύτερο Ψυχοσάββατο είναι 48 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Το Άγιο Πάσχα είναι κινητή εορτή συνεπώς και τα Ψυχοσάββατα είναι κινητά. Για το 2026, το πρώτο Ψυχοσάββατο είναι αύριο, 14 Φεβρουαρίου και το δεύτερο Ψυχοσάββατο στις 30 Μαΐου.