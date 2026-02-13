Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»
Βίντεο στο TikTok θίγει ένα θέμα των ημερών: Πατρινό Καρναβάλι. Η κοπέλα που το ανέβασε, τάσσεται ανοιχτά κατά, κράζοντας τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Πατρινό Καρναβάλι για πάντα», μπορεί και όχι! Κοπέλα ανέβασε βίντεο στο TikTok, θίγοντας μία κατάσταση που έχει γίνει τάση τα τελευταία χρόνια τις Απόκριες.
Η Πάτρα, κάθε χρόνο, δέχεται χιλιάδες κόσμο για το περίφημο καρναβάλι της. Πολλοί είναι αυτοί που το στηρίζουν, αλλά εξίσου πολλοί είναι και αυτοί που το «μισούν». Η κοπέλα που ανέβασε το βίντεο, πάντως, είναι ανοιχτά κατά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»
14:54 ∙ WHAT THE FACT
Παρασκευή και 13: Ο φόβος για την πιο άτυχη ημέρα του χρόνου
14:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μανώλης Μητσιάς και Βίκυ Καρατζόγλου: «Ραντεβού στο Άλσος»
14:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε 3 οικισμούς - Εκκενώθηκαν σπίτια
13:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Χειροπέδες σε 49χρονο για παιδική πορνογραφία
11:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ