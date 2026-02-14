Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση

Υποχώρησε το «τριφύλλι» μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, απέχοντας μία νίκη από την τετράδα καθώς πολλές ομάδες είναι σε απόσταση… αναπνοής – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση
Ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR να χάνει από την Φενέρμπαχτσε στο σουτ. Αποτέλεσμα που έστειλε το «τριφύλλι» στο 16-12 και την 9η θέση. Τη στιγμή που απέχει 1 νίκη από τις θέσεις πλεονεκτήματος, καθώς επτά ομάδες βρίσκονται σε απόσταση μιας νίκης.

Στα υπόλοιπα ματς, η Ζαλγκίρις Κάουνας επιβλήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82 και ανέβηκε κι αυτή στις 16 νίκες, όσες έχουν και οι Ισραηλινοί με ματς λιγότερο. Η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με το 102-92 επί της Μπασκόνια και αναρριχήθηκε κι αυτή στις 16 νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε 77-73 στο Βελιγράδι της Παρτίζαν και ανέβηκε στις 17 νίκες. Τέλος η Ντουμπάι έκανε… περίπατο στο Μιλάνο με 96-78 επί της Αρμάνι.

EUROLEAGUE - 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86
  • Αναντολού Εφές–Βίρτους Μπολόνια 91-60
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ–Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)
  • Βαλένθια–Βιλερμπάν 82-67
  • Μπαρτσελόνα–Παρί 74-85
  • Παναθηναϊκός AKTOR–Φενερμπαχτσέ 83-85
  • Ζαλγκίρις Κάουνας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82
  • Μονακό–Μπασκόνια 102-92
  • Παρτιζάν–Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
  • Αρμάνι Μιλάνο–Ντουμπάι 78-96

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φενερμπαχτσέ 20-7
  2. Ολυμπιακός 18-9
  3. Βαλένθια 18-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
  5. Μπαρτσελόνα 17-11
  6. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
  7. Ζαλγκίρις Κάουνας 16-12
  8. Μονακό 16-12
  9. Παναθηναϊκός AKTOR 16-12
  10. Ερυθρός Αστέρας 16-12
  11. Ντουμπάι 14-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 14-14
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 12-16
  15. Μπάγερν Μονάχου 12-16
  16. Παρί 9-18
  17. Μπασκόνια 9-19
  18. Παρτιζάν 9-19
  19. Αναντολού Εφές 9-19
  20. Βιλερμπάν 7-21

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29η)

25/2

  • Φενερμπαχτσέ – Παρτιζάν
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
  • Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα

26/2

  • Ντουμπάι – Βιλερμπάν
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
  • Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί
  • Μπασκόνια – Βαλένθια
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
