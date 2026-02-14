Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση
Υποχώρησε το «τριφύλλι» μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, απέχοντας μία νίκη από την τετράδα καθώς πολλές ομάδες είναι σε απόσταση… αναπνοής – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR να χάνει από την Φενέρμπαχτσε στο σουτ. Αποτέλεσμα που έστειλε το «τριφύλλι» στο 16-12 και την 9η θέση. Τη στιγμή που απέχει 1 νίκη από τις θέσεις πλεονεκτήματος, καθώς επτά ομάδες βρίσκονται σε απόσταση μιας νίκης.
Στα υπόλοιπα ματς, η Ζαλγκίρις Κάουνας επιβλήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82 και ανέβηκε κι αυτή στις 16 νίκες, όσες έχουν και οι Ισραηλινοί με ματς λιγότερο. Η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με το 102-92 επί της Μπασκόνια και αναρριχήθηκε κι αυτή στις 16 νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε 77-73 στο Βελιγράδι της Παρτίζαν και ανέβηκε στις 17 νίκες. Τέλος η Ντουμπάι έκανε… περίπατο στο Μιλάνο με 96-78 επί της Αρμάνι.
EUROLEAGUE - 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86
- Αναντολού Εφές–Βίρτους Μπολόνια 91-60
- Μακάμπι Τελ Αβίβ–Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)
- Βαλένθια–Βιλερμπάν 82-67
- Μπαρτσελόνα–Παρί 74-85
- Παναθηναϊκός AKTOR–Φενερμπαχτσέ 83-85
- Ζαλγκίρις Κάουνας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82
- Μονακό–Μπασκόνια 102-92
- Παρτιζάν–Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
- Αρμάνι Μιλάνο–Ντουμπάι 78-96
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Φενερμπαχτσέ 20-7
- Ολυμπιακός 18-9
- Βαλένθια 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
- Μπαρτσελόνα 17-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
- Ζαλγκίρις Κάουνας 16-12
- Μονακό 16-12
- Παναθηναϊκός AKTOR 16-12
- Ερυθρός Αστέρας 16-12
- Ντουμπάι 14-14
- Αρμάνι Μιλάνο 14-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Βίρτους Μπολόνια 12-16
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Παρί 9-18
- Μπασκόνια 9-19
- Παρτιζάν 9-19
- Αναντολού Εφές 9-19
- Βιλερμπάν 7-21
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29η)
25/2
- Φενερμπαχτσέ – Παρτιζάν
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
- Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα
26/2
- Ντουμπάι – Βιλερμπάν
- Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
- Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές
- Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί
- Μπασκόνια – Βαλένθια
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου