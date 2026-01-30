Τριώδιο 2026: Πότε ανοίγει - Τι συμβολίζει για την Εκκλησία

Πότε είναι Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

Τριώδιο 2026: Πότε ανοίγει - Τι συμβολίζει για την Εκκλησία
Eurokinissi
Η περίοδος των Αποκρεών ξεκινά επίσημα την Κυριακή (1/2) με το άνοιγμα του Τριωδίου μέχρι την Καθαρά Δευτέρα (23/1) που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026, πέμπτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου. Πρόκειται για την ημέρα που παραδοσιακά οι Έλληνες «τσικνίζουν» με ψητά κρέατα και γλέντι, πριν από την είσοδο στη νηστεία.

Η Κυριακή των Αποκριών πέφτει στις 15 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα των εορτασμών με παρελάσεις, μασκαρέματα και λαϊκά πανηγύρια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τι είναι το Τριώδιο

Το Τριώδιο έχει λάβει την ονομασία του από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, το τριώδιο, το οποίο περιλαμβάνει τους ύμνους που ψάλλονται στις εκκλησίες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι ύμνοι αυτοί έχουν τρεις ωδές σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ύμνους τις εκκλησίας, οι οποίοι έχουν εννέα ωδές. Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο αυτό, και κατ’ επέκταση και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, ονομάστηκαν τριώδιο.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουν συνδέσει το τριώδιο με τις αποκριές και τα καρναβαλικά έθιμα, λόγω της σύνδεσης που έχουν κάνει οι άνθρωποι και το ξεφάντωμα πριν από τη μεγάλη Νηστεία της Σαρακοστής.

triodio.jpg

Η άλλη του όμως διάσταση, είναι βαθιά θρησκευτική και σηματοδοτεί την εισαγωγή στη διαδικασία του εξαγνισμού του ανθρώπου μέσω της σαρανταήμερης νηστείας που ξεκινάει αμέσως μετά τις απόκριες.

Για την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, η περίοδος του Τριωδίου είναι μια κινητή περίοδος, η οποία διαιρείται σε τρεις μικρότερες, δηλαδή Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι Κυριακή της Τυροφάγου, Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο Του Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση.

Οι Κυριακές του Τριωδίου

Κάθε Κυριακή των πρώτων τριών εβδομάδων έχει τη δική της σημειολογία. Οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής:

  • Τελώνου και Φαρισαίο (1 Φεβρουαρίου)
  • Ασώτου ( 8 Φεβρουαρίου)
  • Απόκρεω (15 Φεβρουαρίου)
  • Τυροφάγου (22 Φεβρουαρίου)

Την πρώτη εβδομάδα γίνεται «κατάλυση στα πάντα», δηλαδή τρώγεται ελεύθερα κάθε φαγητό ακόμα και την Τετάρτη και Παρασκευή. Για το λόγο αυτό ονομάζεται «ελεύθερη» ή «απολυτή».

Την δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου γίνεται «κατάλυση στα πάντα» όλες τις ημέρες εκτός της Τετάρτης και Παρασκευής όποτε απέχουμε ακόμα και από το λάδι όπως και τις ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής. Την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας στην Ελλάδα υπάρχει το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, κατά την οποία καταναλώνονται κρεατικά, δεδομένου ότι μετά από τρεις ημέρες αρχίζει ουσιαστικά η νηστεία της Σαρακοστής.

Η τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου είναι αυτή της Τυροφάγου ή Τυρινής, οπότε όλες τις ημέρες γίνεται κατάλυση σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα του αυγού, των ψαριών και φυσικά του ελαιόλαδου, απαγορεύεται όμως η κρεατοφαγία.

Την τρίτη Κυριακή της Αποκριάς, πριν από την Καθαρά Δευτέρα, αρχίζει η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, δηλαδή της νηστείας των σαράντα ημερών που προηγείται του χριστιανικού Πάσχα.

