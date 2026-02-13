Ρεκόρ θανάτων στις Άλπεις - Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για χιονοστιβάδες

Σε μια από τις πιο θανατηφόρες σεζόν σκι εξελίσσεται η τρέχουσα για τις Άλπεις, γαλλικές, ελβετικές, ιταλικές και αυστριακές, που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό με τον αριθμό των θυμάτων από φονικές χιονοστιβάδες να έχει ήδη ξεπεράσει τους 60, και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αυξηθεί.

Τελευταία θύματα, τρεις σκιέρ, δύο Βρετανοί και μία Γαλλίδα, που καταπλακώθηκαν από ισχυρή χιονοστιβάδα στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Val d’Isere στη Γαλλία, που παρέσυρε μία ομάδα έξι ατόμων σε μια περιοχή εκτός πίστας στις πλαγιές της Σαβοΐας.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο X, οι αρχές συνέστησαν επίσης να αποφεύγονται «οι δραστηριότητες εκτός πίστας, το σκι περιήγησης και οι πεζοπορίες με χιονοπέδιλα» και «κάλεσαν τους λάτρεις του βουνού να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες των επαγγελματιών και των υπηρεσιών ασφαλείας των χιονοδρομικών κέντρων».

Πολλά χιονοδρομικά κέντρα έχουν αναγκαστεί να κλείσουν, καθώς ο κίνδυνος χιονοστιβάδων έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα σε μεγάλες εκτάσεις των Άλπεων.

Σε πολλά δημοφιλή θέρετρα διακοπών έχει εκδοθεί προειδοποίηση κινδύνου 5/5 – που προορίζεται για τις πιο ακραίες και θανατηφόρες συνθήκες στα βουνά.

Οικογένειες που κατευθύνονταν προς ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας, το La Plagne, έχουν ήδη ακυρώσει τις διακοπές τους λόγω του υψηλού κινδύνου.

Current situation at La Plagne ?? All the slopes are closed!! pic.twitter.com/EuUTptqmBa — Halliday’s X Space (@HallidaysXSpace) February 12, 2026

(Όλες οι πίστες είναι κλειστές στο χιονοδρομικό La Plagne)

Ο κίνδυνος επιπέδου 5/5 δεν εκδίδεται σχεδόν ποτέ και σηματοδοτεί αυτό που οι ειδικοί περιγράφουν ως «εξαιρετική» κατάσταση χιονοστιβάδας, με «πολλές εξαιρετικά μεγάλες χιονοστιβάδες που προκαλούνται φυσικά».

Ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν ακόμη και να κατακλύσουν κοιλάδες, απειλώντας δρόμους και οικισμούς.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι πλαγιές είναι πλέον τόσο ασταθείς που ακόμη και ένας μόνο σκιέρ θα μπορούσε να προκαλέσει χιονοστιβάδα.

Μεγάλα τμήματα της Σαβοΐας – όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα θέρετρα της Ευρώπης – βρίσκονται τώρα σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου 5, που σημαίνει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες χιονοστιβάδας.