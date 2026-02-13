Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στη Λιόν.

Όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της ακραίας ομάδας «Νemesis» πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών της γαλλικής πόλης, με αφορμή την ομιλία της ευρωβουλευτή, Ρίμα Χασάν.

Την ίδια ώρα, αριστερές ομάδες διαδήλωναν κατά της διάλεξης του συγγραφέα Γκιγιόμ Ανσέλ και ενός καθηγητή ιστορίας με θέμα «την άρνηση του δικαιώματος του πολέμου».

Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και στη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν δύο άτομα, με τον ένα τραυματία να είναι εγκεφαλικά νεκρός. Σύμφωνα με τις εώς τώρα πληροφορίες πρόκειται για 23χρονο, που είναι μέλος της «Νemesis».

? BREAKING:



?? More than 40 antifa members beat a young French conservative to death in France.



He was on the security staff protecting Collectif Némésis (@Coll_Nemesis), an organisation campaigning for women’s safety.



Antifa killed him.pic.twitter.com/SwIzQk2OIB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2026

