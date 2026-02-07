Επεισόδια στο Μιλάνο: Μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις - Βίντεο
Μετά τις ρίψεις από πλευράς ιταλικής αστυνομίας, οι διαδηλωτές υποχώρησαν.
Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μιλάνο, πόλη που φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.
Σύμφωνα με αναφορές σε ιταλικά ΜΜΕ, η αστυνομία επιτέθηκε και χρησιμοποίησε κανόνια νερού εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι, έχοντας αποσχιστεί από την αντιολυμπιακή πορεία στο Κορβέτο, κατευθύνονταν προς την ανατολική περιφερειακή οδό. Οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, κροτίδες και δακρυγόνα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.
Πέντε διαδηλωτές έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί και οδηγηθεί στο αρχηγείο της αστυνομίας μετά από συγκρούσεις στην περιοχή Κορβέτο.
