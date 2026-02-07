Επεισόδια στο Μιλάνο: Μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις - Βίντεο

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μιλάνο, πόλη που φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Σύμφωνα με αναφορές σε ιταλικά ΜΜΕ, η αστυνομία επιτέθηκε και χρησιμοποίησε κανόνια νερού εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι, έχοντας αποσχιστεί από την αντιολυμπιακή πορεία στο Κορβέτο, κατευθύνονταν προς την ανατολική περιφερειακή οδό. Οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, κροτίδες και δακρυγόνα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Πέντε διαδηλωτές έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί και οδηγηθεί στο αρχηγείο της αστυνομίας μετά από συγκρούσεις στην περιοχή Κορβέτο.

Μετά τις ρίψεις από πλευράς ιταλικής αστυνομίας, οι διαδηλωτές υποχώρησαν.

Flares fired at police and media in Milan as anti-Olympics protests spread



Thousands marched past Olympic Village opposing Milano Cortina 2026



Italy passed preventive detention decree ?️efore the Games opened



Protesters say public funds burned on Olympics instead of healthcare pic.twitter.com/2XYDvi5L7R — Boi Agent One (@boiagentone) February 7, 2026

Διαβάστε επίσης