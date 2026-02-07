Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης με λάμψη αστέρων και ηχηρά μηνύματα

Αποστολή στο Μιλάνο: Σοφία Μαυραντζά

Χθες το βράδυ, το στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο της Ιταλίας μετατράπηκε σε μια παγκόσμια σκηνή, καθώς η φαντασμαγορική τελετή έναρξης των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων καθήλωσε εκατομμύρια θεατές. Με τον Αντρέα Μποτσέλι να συγκλονίζει ερμηνεύοντας το «Nessun Dorma» και τη Σαρλίζ Θερόν να εκφωνεί έναν συγκινητικό μονόλογο για την παγκόσμια ειρήνη, η Ιταλία έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Την ίδια ώρα, η ελληνική αποστολή με σημαιοφόρο τη Νεφέλη Τίτα άνοιξε παραδοσιακά την παρέλαση των εθνών, σε μια βραδιά που οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες απέδειξαν τη δύναμή τους να ενώνουν, παρά τις στιγμές έντασης στις κερκίδες κατά την είσοδο της αμερικανικής και της ισραηλινής ομάδας. Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα κήρυξε την έναρξη υπό τους ήχους της Μαράια Κάρεϊ και το φως των εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων, ενώ παρών στις εξέδρες ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.





Τζοβάνι Μαλάγκο: «Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος που είμαι Ιταλός όσο είμαι απόψε»

Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, Τζοβάνι Μαλάγκο στην ομιλία του ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε Ολυμπιακή Ιστορία ξανά, εμπνευσμένοι από τις αξίες που μας ενώνουν όλους: την αριστεία, τη φιλία και τον σεβασμό».

Και συνέχισε: «Ο συντονισμός τόσων διαφορετικών φορέων για την επίτευξη ενός ονείρου αποτελεί μια ισχυρή έκφραση της ικανότητας αυτής της χώρας να φέρει εις πέρας ένα τόσο σύνθετο έργο. Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος που είμαι Ιταλός όσο είμαι απόψε».

Στο βήμα τον διαδέχθηκε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι η οποία μίλησε απευθείας στους αθλητές και είπε: «Ξέρω πώς νιώθετε, αυτό το μείγμα ενθουσιασμού και νευρικότητας. Όλη η ζωή σας με τα ξυπνήματα νωρίς το πρωί, τις θυσίες, όλα καταλήγουν σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, να είστε περήφανοι και να το απολαύσετε και να χαρείτε κάθε δευτερόλεπτο. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα μας δείξετε τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος... ότι η δύναμη δεν έχει να κάνει μόνο με τις νίκες, αλλά και με το θάρρος, την ενσυναίσθηση και την καρδιά».

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στο Μιλάνο

Από νωρίς σήμερα στο Μιλάνο εφαρμόζονταν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Το μεσημέρι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, όπως τον καθεδρικό ναό Ντουόμο και το εμπορικό κέντρο Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β΄

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την ώρα ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα παρέθετε γεύμα σε πολλούς αρχηγούς κρατών γι' αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να αποκλειστούν τα συγκεκριμένα σημεία, ενώ χιλιάδες τουρίστες απογοητεύθηκαν από την απαγόρευση της πρόσβασης.

Στην τελετή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το παρών για την τελετή έναρξης δίνει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα. Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε και φωτογραφία τους μέσα από το στάδιο και σχολίασε με χιούμορ: «Αυτή τη φορά δεν βρέχει».

Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι όταν ο ίδιος, άλλοι ηγέτες κρατών και θεατές υποχρεώθηκαν να την παρακολουθήσουν με αδιάβροχα εν μέσω έντονης βροχόπτωσης.

https://www.instagram.com/p/DUbVyn9iPYT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η είσοδος της Ελλάδας στο στάδιο

Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στο στάδιο. ΑΡ

Σημαιοφόρος της Ελλάδας ήταν η Νεφέλη Τίτα, κορυφαία αθλήτρια της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής. ΑΡ

Παρών στο στάδιο και ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τζέι Ντι Βανς παρακολουθεί την τελετή με την σύζυγό του, Ούσα. ΑΡ

Καλλιτέχνες σε εναέριο δρώμενο με τους ολυμπιακούς κύκλους. DPA POOL

Εντυπωσιακό εναέριο χορευτικό. DPA POOL

Η Ιταλίδα καλλιτέχνιδα, Λάουρα Παουζίνι. AP

Μοντέλα που φορούσαν κοστούμια στα χρώματα της ιταλικής σημαίας ανέβηκαν στην σκηνή. EPA

Οι εθνικές ομάδες και οι σημαιοφόροι

Τελευταία στο στάδιο βγήκε η ομάδα της διοργανώτριας Ιταλίας που καταχειροκροτήθηκε.

Διχασμένο το στάδιο για την πολυπληθή ομάδα των ΗΠΑ. Ακούστηκαν επευφημίες αλλά και αποδοκιμασίες από τους θεατές για την ομάδα αλλά και για τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς ο οποίος με μία αμερικανική σημαία στα χέρια χειροκροτούσε τους Αμερικανούς αθλητές.

Την ώρα της εισόδου των Αμερικανών θεατές ύψωσαν την σημαία της Ουκρανίας.

Την ώρα που στη σκηνή ανέβηκε η ομάδα των ΗΠΑ θεατές ύψωσαν την ουκρανική σημαία.

Θερμό ήταν το χειροκρότημα στο στάδιο κατά την είσοδο της ομάδας της Ουκρανίας, όπου μαίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ανάμεικτα συναισθήματα εκφράστηκαν από το πλήθος στο στάδιο την ώρα που έκανε την είσοδό της η εθνική ομάδα του Ισραήλ. Άλλοι αποδοκίμαζαν και άλλοι χειροκροτούσαν.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ. ΑΡ

Εντυπωσιακή είσοδο έκανε και η εθνική ομάδα της Γαλλίας, που είναι η διοργανώτρια των επόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2030.

Η σκηνή όπου ανέβηκαν οι εθνικές ομάδες με τους σημαιοφόρους τους. ΑΡ

Η είσοδος της εθνικής ομάδας της Τσεχίας. ΑΡ

Τους σημαιοφόρους και τις ομάδες συνόδευε κάθε φορά μία γυναίκα της διοργάνωσης που κρατούσε ένα κομμάτι πάγου, στο οποίο αναγραφόταν το όνομα της κάθε χώρας.

Ιδιαίτερη ήταν και η είσοδος των Ισλανδών αθλητών που έκαναν έναν μικρό χορευτικό.

Χορευτικό πριν την είσοδο των εθνικών ομάδων στο στάδιο. AP

Η Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ΑΡ

Στην τελετή συμμετείχαν 1.200 καλλιτέχνες με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και τον νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών.

Δρώμενο με καλλιτέχνες και τον Θεό Έρωτα. ΑΡ

Οι καλλιτέχνες έκαναν πρόβες που υπολογίζεται ότι κράτησαν περισσότερες από 700 ώρες. Συνολικά 500 μουσικοί συμμετείχαν στην ηχογράφηση της μουσικής για την τελετή, ενώ 70 κομμωτές και 110 μακιγέρ ήταν επί ποδός για να επιμεληθούν τους καλλιτέχνες.

Με εντυπωσιακό και λαμπερό τρόπο ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.



Η συγκλονιστική στιγμή της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο: Ο Αντρέα Μποτσέλι σε μια καθηλωτική ερμηνεία του «Nessun Dorma», της άριας από την όπερα Τουραντό του Τζάκομο Πουτσίνι, που αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Ο Αντρέα Μποτσέλι σε μια καθηλωτική ερμηνεία του «Nessun Dorma», Newsbomb.gr

H νοτιοαφρικανή σταρ του κινηματογράφου Σαρλίζ Θερόν έκανε μια έκπληξη με την εμφάνισή της στο στάδιο Μιλάνο Σαν Σίρο. Η γνωστή πρωταγωνίστρια εκφώνησε έναν συγκινητικό μονόλογο κατά του πολέμου, και υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης.

Η ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν μιλάει κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, στο Μιλάνο της Ιταλίας, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026. AP

Η φλόγα ανάβει υπό τους ήχους της φωνής του Αντρέα Μποτσέλι, μέσα σε ένα κλίμα δέους και ενώ οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι αποθανατίζουν την στιγμή με τα κινητά τους.

Η στιγμή που ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα κηρύσσει την έναρξη των Αγώνων και το στάδιο φωτίζεται από πυροτεχνήματα.

Η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε μία εκτέλεση του τραγουδιού «Nel blu dipinto di blu», γνωστό και διεθνώς και ως «Volare», που είχε ερμηνεύσει ο Ιταλός τραγουδιστής Ντομένικο Μοντούνιο.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ. ΑΡ

Η στιγμή που σχηματίζεται η ολυμπιακή σημαία με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους.