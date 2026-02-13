Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι

Μήνυση κατά του Βασίλη Καπερνάρου προανήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το φραστικό επεισόδιο με τον Πάνο Ρούτσι προ ημερών.

Συνεχίστηκε και σήμερα η ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη σχετικά με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία στα Τέμπη. Για τρίτη μέρα συνέχισε να καταθέτει ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρα της Μάρθης. Η διαδικασία διεκόπη λόγω παρέλευσης του ωραρίου και θα συνεχιστεί στις 27 του μήνα.

«Πήραμε τα παιδιά μας σε σακούλες αλλά τα αιτήματά μας, λέει, δεν ήταν σωστά. Καταθέσαμε με τον κ. Ψαρόπουλο εξώδικο στην κυρία Παπαϊωάννου που είναι η επιληφθείσα εισαγγελέας για το θέμα των εκταφών, η οποία επί 5 μήνες μας κοροϊδέυει», είπε εξερχόμενη η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με το OPEN.

«Ζητήσαμε ακρόαση από την κυρία Παπαϊωάννου για το θέμα των εκταφών, είναι τετράμηνη καθυστέρηση. Μας βάζουν συνεχώς εμπόδια», είπε από την πλευρά του ο κ. Ασλανίδης.

«Έχουν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση, την κυβερνητική συγκάλυψη, αλλά αι τους κυβερνητικούς επιτετραμμένους, που έχουν αναλάβει εργολαβία να προβάλουν γονείς, συγγενείς, τα ίδια τα θύματα. Αυτήν την έμπρακτη αμφισβήτηση διεκπεραιώνει ο δικηγόρος Καπερνάρος, που έχει βέβαια τη διπλή ιδιότητα, του δικηγόρου και ταυτόχρονα προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου της ΝΔ στην περιφέρεια τη Αττικής. Είναι ντροπή ένας πρωθυπουργός έμφοβος, εκτεθειμένος, να βάζει μπροστινούς, υπουργούς και δικηγόρους πολιτικούς, που να εκτελούν το συμβόλαιο της ηθικής εξόντωσης γονέων» , δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το επίμαχο φραστικό επεισόδιο Καπερνάρου - Ρούτσι

Φραστικό επεισόδιο είχαν προ ημερών έξω τα δικαστήρια Λάρισας ο δικηγόρος της εταιρείας security που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ, Βασίλης Καπερνάρος, με τον Πάνο Ρούτσι.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητα ακούγεται ο κ. Καπερνάρος -ο οποίος έφερε στο φως τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση με την επιβατική στα Τέμπη τον Φεβρουάριο 2023, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι- να λέει απευθυνόμενος στον πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα: «Άντε κάνε καμιά απεργία». Η κατά τα φαινόμενα ειρωνική έκφραση του δικηγόρου για την απεργία πείνας που έκανε επί μακρόν ο πατέρας του Ντένις προ μηνών, προκάλεσε την άμεση απάντηση από τον Πάνο Ρούτσι. «Είσαι κάθαρμα», είπε κοιτώντας τον κ. Καπερνάρο ενώ συνοδοί τους τον απομάκρυναν.