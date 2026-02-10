Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

Φραστικό επεισόδιο είχαν χθες έξω τα δικαστήρια Λάρισας ο δικηγόρος της εταιρείας security που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ, Βασίλης Καπερνάρος, με τον Πάνο Ρούτσι.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητα ακούγεται ο κ. Καπερνάρος -ο οποίος έφερε στο φως τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση με την επιβατική στα Τέμπη τον Φεβρουάριο 2023, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι- να λέει απευθυνόμενος στον πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα: «Άντε κάνε καμιά απεργία». Η κατά τα φαινόμενα ειρωνική έκφραση του δικηγόρου για την απεργία πείνας που έκανε επί μακρόν ο πατέρας του Ντένις προ μηνών, προκάλεσε την άμεση απάντηση από τον Πάνο Ρούτσι. «Είσαι κάθαρμα», είπε κοιτώντας τον κ. Καπερνάρο ενώ συνοδοί τους τον απομάκρυναν.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας διεξάγεται η δίκη σχετικά με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία στα Τέμπη.

