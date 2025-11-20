«Πρέπει να μίλησε ο... Κ»: Τι αποκαλύπτει η ανάρτηση που έσβησε ο Γουίτκοφ για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προφανώς νόμιζε ότι έστελνε ένα προσωπικό μήνυμα, δεδομένου ότι η ανάρτησή του διαγράφηκε γρήγορα. Το εν λόγω post όμως έδωσε μια εικόνα για τον ρόλο που διαδραματίζουν ο ίδιος και ο Ρώσος ομόλογός του στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ήταν μια από εκείνες τις μέρες που διαφορετικά αποσπάσματα ειδήσεων συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν μία εικόνς. Το παζλ παραμένει περίπλοκο, αλλά η υπόθεση είναι ότι ούτε οι Ουκρανοί ούτε οι Ευρωπαίοι ήταν ενήμεροι για τις εξελίξεις.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ AP

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. «Πρέπει να το πήρε αυτό από τον Κ...» έγραψε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ , Στιβ Γουίτκοφ, στην πλατφόρμα X. Προφανώς νόμιζε ότι έστελνε ένα προσωπικό μήνυμα. Απαντούσε σε μια αποκάλυψη ενός άρθρου του Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

Το άρθρο αποκάλυψε ένα «μυστικό» σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το ρεπορτάζ υπονοούσε ότι οι Αμερικανοί συνομιλούσαν κρυφά με τους Ρώσους σχετικά με μια ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, η οποία περιελάμβανε την παραχώρηση εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία στη Ρωσία .

Ποιος είναι ο «Κ» στο μήνυμα του Γουίτκοφ;

Είναι πιθανώς ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει γίνει ο ανεπίσημος απεσταλμένος του Πούτιν στην Ουάσινγκτον. Ο Ντμίτριεφ έχει γεννηθεί στο Κίεβο και σπούδασε στο Στάνφορντ και είναι ουσιαστικά, ο Ρώσος ομόλογός του Γουίτκοφ.

Κατά μία έννοια, είναι το γιν και το γιανγκ αυτού του γεωπολιτικού παζλ. Ο Γουίτκοφ είναι μεγιστάνας ακινήτων. Ο Ντμίτριεφ είναι οικονομολόγος. Είναι αντίπαλες δυνάμεις με υπόβαθρο που, εκ πρώτης όψεως, είναι εξίσου ακατάλληλο για την επίλυση γεωπολιτικών συγκρούσεων. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες τους τους εμπιστεύονται αυτό το τεράστιο έργο.

Οι «εδαφικές παραχωρήσεις» στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων

Στο μεταξύ ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ, έχουν φτάσει στην ουκρανική πρωτεύουσα για να συναντήσουν τους ομολόγους τους. Η επίσκεψή τους ήταν προγραμματισμένη, αλλά το επίκεντρο άλλαξε.

Το σχέδιο για τη συζήτηση της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της χειμερινής επίθεσης μετατράπηκε σε μια συζήτηση σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε η Ρωσία και το οποίο συζητούσαν Γουίτκοφ και Ντμίτριεφ.

Αυτή είναι η δεύτερη εξέλιξη. Η έκθεση του Axios - την οποία ο Γουίτκοφ φαίνεται να υπαινίχθηκε ακούσια ότι προήλθε από τον Ρώσο συνομιλητή του- ισχυρίζεται ότι οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν πρόσφατα στη Φλόριντα (βάση του Γουίτκοφ) για να συζητήσουν ένα σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη.

Αξιωματούχος του αμυντικού τομέα δήλωσε στο NBC News ότι ο Ντρίσκολ έχει ενημερωθεί για το σχέδιο των 28 σημείων. Ο Ντρίσκολ και το στρατιωτικό του επιτελείο πιστεύεται ότι παρουσίαζαν μια αρχική ενημέρωση στην ουκρανική πλευρά σχετικά με αυτό το σχέδιο που υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία.

Ουκρανικές πηγές έχουν υπονοήσει με σαφήνεια ότι δεν είναι ευχαριστημένες με αυτό το σχέδιο Γουίτκοφ-Ντμίτριεφ. Πηγές λένε ότι περιλαμβάνει «εδαφικές παραχωρήσεις» και «μειώσεις της στρατιωτικής δύναμης». Η ουκρανική θέση είναι ότι το σχέδιο αποτελεί την τελευταία προσπάθεια να «παίξουν με την αμερικανική κυβέρνηση».

Τι γίνεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας;

Η Ουκρανία θέλει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί κατά την τελευταία επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον ότι ήταν πρόθυμος να τις παράσχει. Αυτό παρουσιάστηκε από τους Ευρωπαίους ως μια τεράστια θετική εξέλιξη, παρόλο που ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε την κρίσιμη λεπτομέρεια - τι θα συνεπάγονταν στην πραγματικότητα αυτές οι εγγυήσεις;

Οι τελευταίες αναφορές, από το Axios, υποδηλώνουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας (που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, τουλάχιστον δημόσια) εξαρτώνται από την παραχώρηση από την Ουκρανία ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς - αυτό θα περιελάμβανε περίπου το 15% της επικράτειας που δεν κατέχει επί του παρόντος η Ρωσία.

Το κρίσιμο είναι ότι οι περιοχές του Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία (το 15%) θα θεωρηθούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Το σχέδιο είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τους μήνες πριν από τη νίκη του Τραμπ στις περσινές εκλογές, το οποίο απορρίφθηκε κατηγορηματικά ως μη υλοποιήσιμο εκείνη την εποχή.

Το σχέδιο για τη Γάζα θα λειτουργήσει ως μοντέλο και για την Ουκρανία;

Μια άλλη πηγή, από τρίτη χώρα που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις, είπε ότι το Κατάρ παίζει ρόλο στις συνομιλίες και αξιωματούχοι του ήταν παρόντες όταν ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, μαζί με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, προβάλλεται ως μοντέλο που μπορεί να μεταφερθεί στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση, οι προκλήσεις και οι βαθύτερες αιτίες είναι εντελώς διαφορετικές.

Άλλες ευρωπαϊκές πηγές είπαν στο Sky News ότι δεν γνώριζαν αυτό το ρωσοαμερικανικό σχέδιο. Αξίζει να θυμηθούμε ότι είναι προς το συμφέρον των Ρώσων να θεωρούνται ότι συμμετέχουν σε προτάσεις ειρήνευσης, προκειμένου να αποφύγουν δευτερογενείς κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία τις τελευταίες 24 ώρες, όπου και τόνισε τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

«Από την αρχή του έτους, εμείς στην Ουκρανία έχουμε υποστηρίξει κάθε αποφασιστικό βήμα και την ηγεσία του @POTUS, κάθε ισχυρή και δίκαιη πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό αυτού του πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι. «Και μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαρκή δύναμη για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο».

