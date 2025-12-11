Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προτείνει δημοψήφισμα για το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ουκρανία έστειλε στις ΗΠΑ επικαιροποιημένο σχέδιο ειρήνης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί συνάντηση με τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Αντρίι Γερμάκ στις 22 Ιουλίου 2025, στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε δημοψήφισμα το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική πλευρά της χώρας, καθώς το Κίεβο δέχεται αυξανόμενη πίεση να συμφωνήσει στους όρους ενός υπό κατάρτιση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας από όπου θα αποσυρθούν οι δυνάμεις του Κιέβου, αλλά ότι οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

«Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς — δεν το δεχόμαστε αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη. «Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με τη μορφή δημοψηφίσματος, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο».

Το ουκρανικό έδαφος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι διαπραγματευτές πλησιάζουν σε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να ονομάσουν την περιοχή «ελεύθερη οικονομική ζώνη», ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει μια «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί αναζητούν την κατάλληλη μορφή», δήλωσε ο πρόεδρος. «Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προς το παρόν, πιστεύω ότι πολλά εξαρτώνται από τον στρατό μας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια επικαιροποιημένη έκδοση του σχεδίου ειρήνης.

Εκτός από το 20-σημείο σχέδιο, το πλαίσιο ειρήνης θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ που ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να καταλάβει κατά τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής του.

Ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες σχετικά με την τελευταία ειρηνευτική πρόταση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά διατηρεί τη θέση του ότι η Ουκρανία δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραδώσει εδάφη στο Κρεμλίνο.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα συζητήσουν το τελευταίο σχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τραμπ την Τετάρτη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «σχετικά αισιόδοξος» για την πρόοδο που θα σημειωθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πλευρές επιδιώκουν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τους όρους.

«Πάνω απ' όλα, πρόκειται για τις εδαφικές παραχωρήσεις που η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει — αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Ουκρανικός λαός», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Το κάναμε αυτό σαφές στον Πρόεδρο Τραμπ».

