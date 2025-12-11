Αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ έστειλε ο Ζελένσκι - Συνάντηση με Τραμπ ζητούν οι Ευρωπαίοι

Το αρχικό σχέδιο πρότασης των ΗΠΑ – το οποίο διέρρευσε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα – περιλάμβανε 28 σημεία και θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία

Newsbomb

Αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ έστειλε ο Ζελένσκι - Συνάντηση με Τραμπ ζητούν οι Ευρωπαίοι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

X
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιπρόταση στο τελευταίο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέστειλε την Τετάρτη (10/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των δύο χωρών στο CNN.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και χρόνια έχουν επιταχυνθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη (10/12) ότι μια λύση θα μπορούσε να βρεθεί «σύντομα», δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «πολλοί λένε ότι είναι πιο κοντά από ποτέ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «συζήτησε για την Ουκρανία με σκληρά λόγια» με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίοι, όπως είπε, πρότειναν την ιδέα να ταξιδέψει ο Τραμπ στην Ευρώπη για μια συνάντηση, μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Θα πάρουμε μια απόφαση, ανάλογα με το τι θα μας φέρουν», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο».

Από 28 σημεία σε 20

Το αρχικό σχέδιο πρότασης των ΗΠΑ – το οποίο διέρρευσε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα – περιλάμβανε 28 σημεία και θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Η Ουκρανία προσπάθησε έκτοτε να αλλάξει ορισμένες βασικές ρήτρες, όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφάλειας, μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η νέα πρόταση περιλαμβάνει πλέον 20 σημεία, αφού «αφαιρέθηκαν ορισμένα προφανώς αντιουκρανικά σημεία».

Το σχέδιο 20 σημειών αποτελεί μέρος μιας σειράς τριών εγγράφων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, μαζί με ένα έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και ένα άλλο σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα με το CNN. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνάντηση σχετικά με το τελευταίο θέμα την Τετάρτη.

Εγγυήσεις ασφαλείας, ΝΑΤΟ και ΕΕ

Οι συζητήσεις συνεχίζονται και δεν είναι σαφές αν υπάρχουν αλλαγές του Κίεβου στα σχέδια στην απάντηση που απέστειλε την Τετάρτη.

Ωστόσο, δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες που είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του σχεδίου των 20 σημείων δήλωσαν ότι προτείνει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ζητά εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία με τον ίδιο τρόπο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Αφαιρεί τη διατύπωση που απαγορεύει επ' αορίστον στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αντ' αυτού, δεν υπάρχει αναφορά στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που έχουν θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών εντός διαστήματος 60 έως 90 ημερών, εάν μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια.

Αναγνώριση εδαφών και ανώτατο όριο Ουκρανών στρατιωτών

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, το νέο σχέδιο των 20 σημείων περιείχε στοιχεία από το σχέδιο των 28 σημείων που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Μεταξύ αυτών είναι η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών που κατέχει η Ρωσία. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να μην αναγνωρίζουν τις αλλαγές των συνόρων που έγιναν με τη βία.

Η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει επίσης ανώτατο όριο 800.000 ατόμων για το στρατό της Ουκρανίας, μια μικρή αύξηση σε σχέση με το ανώτατο όριο των 600.000 ατόμων που προβλέπεται στο έγγραφο των 28 σημείων.

Περιγράφει επίσης την απόφαση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την τύχη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αλλάζει πίστα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης Newsbomb

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο για εξαφάνιση 33χρονου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρώπη χτυπά το καμπανάκι για τους Κινέζους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα - Έκλεισαν προσωρινά τα διόδια

09:24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ

09:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν, Αρμάνι-Παναθηναϊκός, Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 σε εξέλιξη - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

09:18LIFESTYLE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή και το γιο τους να παίζουν πιάνο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Το βίντεο των 45 δευτερολέπτων με το ρεσάλτο των Αμερικανών κομάντο στο πετρελαιοφόρο

09:15WHAT THE FACT

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητές έβαλαν 7 φορές φωτιά μέσα σε 3 ημέρες στο σχολείο τους

09:03WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Cup: Σπερς και Θάντερ έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - Δείτε τα highlights

08:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάχες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη - Οι ώρες και τα κανάλια

08:57WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η λέξη «σεισάχθεια» - Από που προέρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι πληρωμές - Αυξημένα τα ποσά που θα μπουν

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ