Αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ έστειλε ο Ζελένσκι - Συνάντηση με Τραμπ ζητούν οι Ευρωπαίοι

Αντιπρόταση στο τελευταίο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέστειλε την Τετάρτη (10/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των δύο χωρών στο CNN.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και χρόνια έχουν επιταχυνθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη (10/12) ότι μια λύση θα μπορούσε να βρεθεί «σύντομα», δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «πολλοί λένε ότι είναι πιο κοντά από ποτέ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «συζήτησε για την Ουκρανία με σκληρά λόγια» με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίοι, όπως είπε, πρότειναν την ιδέα να ταξιδέψει ο Τραμπ στην Ευρώπη για μια συνάντηση, μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Θα πάρουμε μια απόφαση, ανάλογα με το τι θα μας φέρουν», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο».

Από 28 σημεία σε 20

Το αρχικό σχέδιο πρότασης των ΗΠΑ – το οποίο διέρρευσε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα – περιλάμβανε 28 σημεία και θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Η Ουκρανία προσπάθησε έκτοτε να αλλάξει ορισμένες βασικές ρήτρες, όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφάλειας, μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η νέα πρόταση περιλαμβάνει πλέον 20 σημεία, αφού «αφαιρέθηκαν ορισμένα προφανώς αντιουκρανικά σημεία».

Το σχέδιο 20 σημειών αποτελεί μέρος μιας σειράς τριών εγγράφων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, μαζί με ένα έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και ένα άλλο σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα με το CNN. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνάντηση σχετικά με το τελευταίο θέμα την Τετάρτη.

Εγγυήσεις ασφαλείας, ΝΑΤΟ και ΕΕ

Οι συζητήσεις συνεχίζονται και δεν είναι σαφές αν υπάρχουν αλλαγές του Κίεβου στα σχέδια στην απάντηση που απέστειλε την Τετάρτη.

Ωστόσο, δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες που είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του σχεδίου των 20 σημείων δήλωσαν ότι προτείνει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ζητά εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία με τον ίδιο τρόπο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Αφαιρεί τη διατύπωση που απαγορεύει επ' αορίστον στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αντ' αυτού, δεν υπάρχει αναφορά στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που έχουν θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών εντός διαστήματος 60 έως 90 ημερών, εάν μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια.

Αναγνώριση εδαφών και ανώτατο όριο Ουκρανών στρατιωτών

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, το νέο σχέδιο των 20 σημείων περιείχε στοιχεία από το σχέδιο των 28 σημείων που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Μεταξύ αυτών είναι η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών που κατέχει η Ρωσία. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να μην αναγνωρίζουν τις αλλαγές των συνόρων που έγιναν με τη βία.

Η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει επίσης ανώτατο όριο 800.000 ατόμων για το στρατό της Ουκρανίας, μια μικρή αύξηση σε σχέση με το ανώτατο όριο των 600.000 ατόμων που προβλέπεται στο έγγραφο των 28 σημείων.

Περιγράφει επίσης την απόφαση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την τύχη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

