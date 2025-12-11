Η καθοριστική μάχη για το Ποκρόφσκ: Η πτώση του θα αποδυναμώσει την Ουκρανία στα μάτια του Τραμπ

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ από τη Ρωσία φαίνεται πλέον να είναι θέμα του «πότε» και όχι «αν» θα γίνει, και ενώ η πτώση του δεν θα προκαλέσει κατάρρευση της άμυνας της Ουκρανίας αναμένεται να αποδυναμώσει το Κίεβο σε μια κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η Μόσχα ανακοίνωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του Ποκρόφσκ, δύο ημέρες πριν ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο γαμπρός του πραγματοποιήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δέκα ημέρες αργότερα, η Ουκρανία λέει ότι τα στρατεύματά της εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις στο βόρειο τμήμα της πόλης, η οποία φιλοξενούσε 60.000 ανθρώπους πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022 και χρησίμευε ως σημαντικός κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τον στρατό μέχρι την κορύφωση των μαχών. «Ο νέος γύρος πιέσεων προς την Ουκρανία για επίλυση της σύγκρουσης με δυσμενείς όρους συμβαίνει παράλληλα με τις σφοδρές μάχες σε αυτό το μέτωπο, κάτι που βοηθά τη Ρωσία επειδή επηρεάζει την αντίληψη του Τραμπ», δήλωσε ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, ανώτερος αναλυτής στο ουκρανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Come Back Alive.

Η Ουκρανία πρέπει να προσπαθήσει να παραμείνει με τους Αμερικανούς - οι οποίοι παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες και όπλα - ενώ παράλληλα πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία που η Ρωσία λέει ότι πρέπει να περιλαμβάνει την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς όπου βρίσκεται το Ποκρόφσκ.

Η Ουκρανία λέει ότι έχοντας αγωνιστεί για τον έλεγχο του Ντονμπάς από το 2014, δεν έχει κανένα ηθικό ή νομικό δικαίωμα να παραχωρήσει κυρίαρχο έδαφος, καθιστώντας τον έλεγχο της βιομηχανικής περιοχής το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα που διχάζει τα αντιμαχόμενα μέρη. Ο Τραμπ σκλήρυνε αυτή την εβδομάδα τη ρητορική του για την Ουκρανία, καθώς δήλωσε στο Politico ότι η Ρωσία είχε το πάνω χέρι στον πόλεμο και ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπρεπε να αρχίσει να «δέχεται τα πράγματα».

Ο ρυθμός της ρωσικής επίθεσης στο Ποκρόφσκ βέβαια δείχνει πόσο δύσκολο ήταν για τις δυνάμεις της Μόσχας να προελάσουν με τις πρώτες γραμμές να είναι γεμάτες με φονικά drones. Ο πόλεμος μετατράπηκε σε μια φθοροποιό μάχη μετά το 2022, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν μπόρεσε να καταλάβει εύκολα εδάφη. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στο τέλος του 2023 και ελέγχει περίπου το 19,2% της Ουκρανίας, λίγο πάνω από 1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερο από ό,τι στο τέλος του 2022.

Το Ποκρόφσκ, το οποίο βρίσκεται σε υπερυψωμένο έδαφος στην περιοχή του Ντόνετσκ, θα ήταν η πρώτη πόλη που θα καταλάμβανε η Ρωσία μετά την Αβντιίβκα στα ανατολικά στις αρχές του 2024. Το μεγαλύτερο μέρος της ειναι ερείπια και μόνο 1.200 κάτοικοί του έχουν απομείνει. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις Ουκρανών αξιωματούχων ότι η άμυνα της Ουκρανίας είναι απίθανο να καταρρεύσει ξαφνικά στα ανατολικά - επικαλούμενοι τις οχυρώσεις της πρώτης γραμμής, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τον αποσπασματικό χαρακτήρα της επίθεσης της Ρωσίας στο Ποκρόφσκ.

Ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν σε ομάδες των έξι ή λιγότερων, δήλωσαν οι δυνάμεις του Κιέβου, βασιζόμενες σε έναν ή δύο στρατιώτες για να διαπεράσουν τις πορώδεις άμυνες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα κτήριο. «Αυτοί (οι Ρώσοι) συσσωρεύονταν σε ομάδες εφόδου, διαπερνώντας παντού τις θέσεις μας, επειδή, όπως είπα, έχουμε κρίσιμη έλλειψη πεζικού», δήλωσε ο Λαμπάντα, ένας Ουκρανός χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πολέμησε στο Ποκρόφσκ.

Ο Κόνραντ Μουζίκα, στρατιωτικός αναλυτής στην Πολωνία, δήλωσε ότι η Ουκρανία έσπευσε να στείλει το Σύνταγμα Εφόδου Skelia και τις ειδικές δυνάμεις της για να ενισχύσει το Ποκρόφσκ τον Αύγουστο, αλλά τα αναδιάταξε καθώς η κατάσταση στο μέτωπο επιδεινώθηκε σε άλλες ανατολικές περιοχές όπως το Λάιμαν και το Κουπιάνσκ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ αρχικά πρότεινε την αποχώρηση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντόνετσκ, όπου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουκρανία ελέγχει το 20% της γης. Ο Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι o ίδιος και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν καταρτίσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο 20 σημείων, αλλά ότι δεν υπήρξε συμφωνία για την παραχώρηση εδαφών. Αναμένεται να στείλουν σύντομα το σχέδιό τους στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Πούτιν δήλωσε ότι το Ποκρόφσκ, το οποίο η Ρωσία αποκαλεί Κρασνοαρμέισκ από τον Κόκκινο Στρατό της σοβιετικής εποχής, ήταν η ιδανική πλατφόρμα από την οποία μπορούσαν να εξαπολυθούν επιθέσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η Ρωσία πιθανότατα σχεδιάζει να προσπαθήσει να περικυκλώσει τις «πόλεις-φρούρια» του Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ στα βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ και να χρησιμοποιήσει το υψόμετρο για να εκτοξεύσει drones σε μεγαλύτερες αποστάσεις, δήλωσε ο Μουζίκα.

Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι η κατάληψη της πόλης ανοίγει νέους δρόμους για την προέλαση προς τα δυτικά και βόρεια, όπου υπάρχουν λιγότεροι οικισμοί που τους επιβραδύνουν. Τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν πρόσφατα εισβάλει τόσο στην περιοχή Ζαπορίζια στα νότια όσο και στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ στα ανατολικά, παρόλο που η τελευταία δεν είναι μία από τις πέντε ουκρανικές περιοχές που έχουν προσαρτηθεί παράνομα από τη Ρωσία. Αλλά τα γρήγορα κέρδη είναι απίθανα.

«Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουν τις επιχειρήσεις είναι απίστευτα αργός», είπε ο Μουζίκα.

Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει κύματα μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία και σοβαρές ζημιές στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί για μερικά ακόμη χρόνια, εκτός αν μια «στιγμή Τραμπ» ή μια «στιγμή Πούτιν» τον σταματήσει, αλλά δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν έχει πρόθεση να τα παρατήσει.

