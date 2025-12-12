Καταγγελία ακτιβιστών: Η Ρωσία στέλνει παιδιά από την Ουκρανία σε στρατόπεδα στη Βόρεια Κορέα

Παιδιά στην Ουκρανία που απήχθησαν από τη Ρωσία, έχουν σταλεί στη Βόρεια Κορέα για «πολιτική κατήχηση», όπως καταγγέλλουν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Περιφερειακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με έδρα το Κίεβο ανέφερε πως επιβεβαίωσε «αρκετές» περιπτώσεις Ουκρανών παιδιών που εστάλησαν σε στρατόπεδο στην απομονωμένη χώρα.

Υπεβλήθησαν εκεί σε «στρατιωτικοποίηση και πολιτική κατήχηση», που συνιστούν «επιβλαβή και καταχρηστική μεταχείριση, με δυνητικά σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες», ανέφερε η οργάνωση στο Sky News.

«Αυτήν τη στιγμή, έχουμε επιβεβαίωση για αρκετές περιπτώσεις παιδιών που μεταφέρθηκαν από τα κατεχόμενα εδάφη στη Βόρεια Κορέα», έγραψε η Κατερίνα Ράσεβσκα, νομική εμπειρογνώμονας του κέντρου, ενώ, προσέθεσε ότι γνωρίζουν κι άλλα παιδιά που είχαν επίσης εξεταστεί για τα στρατόπεδα, αν και δεν τα είχαν απαραίτητα παρακολουθήσει.

«Υπάρχουν επίσης αναφορές για άλλα παιδιά, μεταξύ άλλων από την κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ, που συμμετείχαν στη διαδικασία ανταγωνιστικής επιλογής», τόνισε. «Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση της επιλογής τους», είπε ακόμη.

Αναγνώρισε δύο παιδιά που επηρεάστηκαν σε κατάθεση που έδωσε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, την περασμένη εβδομάδα.

Η Ράσεβσκα ανέφερε σε υποεπιτροπή της Γερουσίας ότι «ο Μίσα (12 ετών) από την κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ και η Λίζα (16 ετών) από την κατεχόμενη Συμφερόπολη (σ.σ. στην Κριμαία) εστάλησαν στο στρατόπεδο Songdowon στη Βόρεια Κορέα, 9.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους.

Τα παιδιά εκεί διδάχθηκαν να καταστρέφουν τους Ιάπωνες μιλιταριστές και συνάντησαν Κορεάτες βετεράνους που, το 1968, επιτέθηκαν στο πλοίο Pueblo του Αμερικανικού Ναυτικού, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εννέα Αμερικανούς στρατιώτες».