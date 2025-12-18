Συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ για προσχέδιο σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Σύμφωνα με σχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters και το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθενται να ζητήσουν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν επειγόντως τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα ταμειακά υπόλοιπα που συνδέονται με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Το σχέδιο απαριθμεί σειρά προϋποθέσεων για το δάνειο, μεταξύ των οποίων ο πλήρης σεβασμός των συμβατικών υποχρεώσεων των κατόχων των περιουσιακών στοιχείων, η ίση μεταχείριση, η συμμόρφωση με τις διμερείς συμφωνίες προστασίας επενδύσεων, καθώς και η απαίτηση τα κεφάλαια να στηρίζουν τόσο την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν το δάνειο αποζημιώσεων να αρχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στην Ουκρανία από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καλύπτοντας και τις στρατιωτικές της ανάγκες.

Στο σχέδιο, το σχετικό απόσπασμα για το δάνειο αποζημιώσεων βρίσκεται σε αγκύλες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόταση δεν έχει ακόμη εγκριθεί και ενδέχεται να τροποποιηθεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται πως η σύνοδος είναι εξέλιξη.

