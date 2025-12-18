Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς για άσκοπους πυροβολισμούς

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 21 και 55 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Ζάκυνθο την Τετάρτη (17/12), για άσκοπους πυροβολισμούς, τους οποίους μάλιστα ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν, χθες 17 Δεκεμβρίου 2025 στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 21 και 55 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής ανάρτησης σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακό ιστότοπο, στην οποία απεικονίζονταν άτομα να προβαίνουν σε άσκοπους πυροβολισμούς με τη χρήση κυνηγετικών όπλων.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι ανωτέρω, ενώ σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, ιδιοκτησίας του 55χρονου, καθώς και οι άδειες κατοχής τους.

H προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

