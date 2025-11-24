Δεν βάζουν μυαλό στην Κρήτη: Νέες συλλήψεις για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στα Χανιά

Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές έλαβαν χώρα την Κυριακή σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά.

Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 47 και 37 ετών, στο σπίτι των οποίων, μετά από έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκε πιστόλι, κάλυκες και φυσίγγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωη της ΕΛΑΣ, το απόγευμα του Σαββάτου έγιναν ανώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, σε σπίτι στην αυλή του οποίου υπήρχε ρακοκάζανο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέρφια να συλληφθούν και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις μέρες μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για μετατροπή σε κακούργημα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πανηγύρια με τους παραβάτες να τιμωρούνται με κάθειρξη έως 8 χρόνια και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 47χρονου σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά έγινε ρίψη άσκοπών πυροβολισμών. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

