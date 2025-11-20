Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές

Την ίδρυση ενός νέου Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων, το οποίο θα ασχολείται με υποθέσεις όπως η ζωοκλοπή και οι αγροτικές ζημιές, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από το Ρέθυμνο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικά σε περιοχές με αυξημένα περιστατικά παράνομων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με το νέο τμήμα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες. Η υποδιεύθυνση αυτή θα στεγάζεται σε κτήριο που παραχωρεί ο Δήμος Φαιστού και αναμένεται να είναι λειτουργική μέχρι το τέλος του έτους. Η νέα υπηρεσία θα διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό, ενισχύοντας σημαντικά την αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η προσθήκη 40 νέων αστυνομικών στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσαράς, καθώς και η ενίσχυση με σύγχρονο υλικό. Δημιουργούνται επίσης νέες ειδικές ομάδες, όπως η Ομάδα ΔΙΑΣ που θα καλύπτει την αστική και περιαστική περιοχή των Αγίων Δέκα, των Μοιρών και των Καπαριανών, καθώς και η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Το Τμήμα Ασφαλείας Μεσαράς θα λειτουργήσει ως επιχειρησιακός βραχίονας αυτών των δομών.

Νέοι Περιορισμοί στον Νόμο για τα Όπλα

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στον νόμο περί όπλων, με στόχο τον περιορισμό της παράνομης οπλοκατοχής και τη μείωση των περιστατικών άσκοπων πυροβολισμών. Ο υπουργός προανήγγειλε αυστηρότερους όρους που θα επιβάλλουν οι Εισαγγελείς, ειδικά σε περιπτώσεις κινδύνου από φιλονικίες. Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τη χρήση εκρηκτικών, προβλέπονται πλέον ποινές φυλάκισης έως δύο έτη και χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις «μπαλωθιές», όπου ο καταστηματάρχης που επιτρέπει τέτοιες πρακτικές θα φέρει ποινικές, χρηματικές και διοικητικές ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σφράγισης ή αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων σε δημόσιους χώρους, όπως γάμους, βαφτίσεις, κηδείες και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, παραμένει κακούργημα με ποινές κάθειρξης έως 8 έτη. Επιπλέον, διευρύνεται ο χώρος εφαρμογής των περιορισμών, περιλαμβάνοντας εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα και άλλους χώρους, με επιβολή και χρηματικών προστίμων για τη χρήση όπλων ή μαχαιριών.

Η ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τα όπλα αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης σε όλη την Κρήτη.