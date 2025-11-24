Ηράκλειο: Ταμπέλα αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και προσγειώθηκε στο κεφάλι 29χρονης

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού όταν μια ταμπέλα που ενημερώνει για τα έργα που γίνονται στην περιοχή αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας που ήταν συνοδηγός σε μηχανή.

Από την πτώση της ταμπέλας πουθενά η 29χρονη βρέθηκε με σπασμένη μύτη, με σπασμένα γυαλιά οράσεως και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Patris, με σπασμένο κράνος.

Η 29χρονη σε κατάσταση σοκ αλλά και αιμόφυρτη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από την πτώση της ταμπέλας δεν τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.

Παρά το περιστατικό η πινακίδα εξακολουθεί να είναι στη μέση του δρόμου, ενώ κρίθηκε σκόπιμο να τοποθετήσουν πάνω της δύο λεκάνες με τσιμέντο.