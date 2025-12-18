Συλλέκτες της Gen Z γυρίζουν την πλάτη στο streaming και επιλέγουν CD και DVD

Ενώ το streaming κυριαρχεί, οι πωλήσεις CD και DVD σταθεροποιούνται ή ακόμη και αυξάνονται, καθώς οι νέες γενιές αναζητούν την υποστήριξη των καλλιτεχνών και τη γοητεία της φυσικής συλλογής.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η Washingtonpost, στο διαμέρισμά του στο Μπρούκλιν, ο 30χρονος Νταν Λεβίν ενθουσιάζεται όταν βλέπει τους καλεσμένους του να ξαφνιάζονται όταν αντικρίζουν τις βιβλιοθήκες του γεμάτες DVD. Είναι σαν να ταξιδεύουν πίσω στο 2006, σχολιάζει. Ο Λεβίν, ο οποίος εκτιμά ότι διαθέτει πάνω από 500 DVD (χωρίς να υπολογίζονται οι συλλογές του από CD, βινύλια και κασέτες).

Ενώ το streaming κυριάρχησε από τη δεκαετία του 2010 και μετά, ωθώντας τις πωλήσεις δίσκων σε πτώση, η ζήτηση για φυσικά μέσα όχι μόνο παραμένει, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αναβιώνει, κυρίως μεταξύ των συλλεκτών. Η Discogs, μια ηλεκτρονική αγορά για φυσική μουσική, κατέγραψε αύξηση 8% στις αγορές CD το τελευταίο έτος.

Η Gen Z και η γοητεία του χειροπιαστού υλικού

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την τάση σε τρεις παράγοντες:

Η νοσταλγία της Gen Z: Οι νέοι αναζητούν την «vintage» γοητεία των μέσων σε δίσκο, τα οποία θεωρούνται «ξένα» και περίεργα, ενώ παράλληλα δείχνουν να αρέσκονται στο χειροπιαστό υλικό. Το οικονομικό κίνητρο: Πολλοί millennials και συλλέκτες επιθυμούν να αποφύγουν τις ακριβές συνδρομές streaming. Η αγορά ενός φυσικού DVD με 3 έως 5 δολάρια μπορεί να είναι φθηνότερη από την ψηφιακή ενοικίαση ή αγορά. Η υποστήριξη: Οι καταναλωτές θέλουν να υποστηρίξουν καλύτερα τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, σε αντίθεση με τις άδειες streaming.

Ο Lloyd Starr, Chief Operating Officer της Discogs, αναφέρει ότι η μεγαλύτερη ζήτηση προκύπτει από άτομα που ελπίζουν πως η μουσική τους συλλογή θα αυξηθεί σε αξία με την πάροδο του χρόνου.

Σταθεροποίηση της πτώσης

Συνολικά, η πτώση των πωλήσεων δίσκων σταθεροποιείται. Σύμφωνα με τον Digital Entertainment Group, οι πωλήσεις DVD, Blu-ray και 4K UHD Blu-ray μειώθηκαν μόλις κατά 3% το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με μείωση σχεδόν 26% την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι πωλήσεις CD το 2024 αυξήθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την RIAA.

Η αίσθηση της αφής

Για τους συλλέκτες, η αξία είναι βαθύτερη από την οικονομική προοπτική. Ο Ted Striphas, καθηγητής Media Studies, εξηγεί ότι η συλλογή είναι μια σχέση με τον πολιτιστικό χαρακτήρα του κατόχου.

«Το να μπορείς να εκθέτεις φυσικά τα μέσα ψυχαγωγίας λέει κάτι στους ανθρώπους για το ποιος είσαι και την ταυτότητά σου. Και αυτό απλώς δεν μεταφράζεται στον κόσμο του streaming».

Ο 67χρονος δικηγόρος Μαρκ Λάιτνερ, ο οποίος διαθέτει 14.000 CD's, εξηγεί ότι προτιμά να σαρώνει τη φυσική του συλλογή, καθώς «το καθετί έχει μια ιστορία».

Για άλλους, όπως η Erica Hill, η γοητεία βρίσκεται στην αφή και στην όλη διαδικασία της εισαγωγής ενός δίσκου στη συσκευή, καθώς και στην ασφάλεια ότι δεν θα χάσουν την αγαπημένη τους σειρά ή ταινία λόγω συνεχών αλλαγών αδειών στις πλατφόρμες streaming.

*Με πληροφορίες από Washingtonpost

