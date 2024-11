Αν έχετε κάποια από αυτές τις ταινίες σε DVD τότε έχετε χρήματα που... κάθονται

Αν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να έχετε στην συλλογή σας κάποιες από τις παρακάτω ταινίες σε DVD θα μπορούσατε να βγάλετε αρκετά χρήματα, καθώς είναι αρκετά δυσεύρετες και πωλούνται σε υψηλές τιμές στο διαδίκτυο.

Πολλά από τα αντικείμενα της λίστας έβγαλαν πολύ λίγα αντίτυπα όταν είχαν κυκλοφορήσει, οπότε αν ήσασταν ανάμεσα σε αυτούς που κατάφεραν να αποκτήσουν ένα κατά την κυκλοφορία, μπορεί να είναι η τυχερή σας ημέρα.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τα πιο ακριβά Blu-Ray που ίσως ήρθε πλέον η ώρα να πουλήσετε:

My Super Ex-Girlfriend (2006)

Τιμή πώλησης στο eBay: $99.99

Αυτή η ρομαντική κομεντί με την Uma Thurman δεν είναι ακριβώς η αγαπημένη των κριτικών, συγκεντρώνοντας 40% στο Rotten Tomatoes και 5,2/10 στο IMDb, αλλά η προφανής σπανιότητά της την καθιστά ακριβή στο ebay.

At Long Last Love (1975)

Τιμή πώλησης στο eBay: $149.99

Ενώ το At Long Last Love του 1975 είχε τόσο κακή απήχηση που ο σκηνοθέτης Peter Bogdanovic έβγαλε αγγελία σε εφημερίδα ζητώντας συγγνώμη για την κυκλοφορία του, με κάποιο τρόπο έχει κερδίσει αρκετούς οπαδούς σχεδόν μισό αιώνα μετά τη σύλληψή του, ώστε να κοστίζει 150 δολάρια στους πιθανούς αγοραστές στο eBay.

Hellraiser: Deader

Τιμή πώλησης στο eBay: $210.00

Η συγκεκριμένη ταινία τρόμου που αποτελεί μια από τις πολλές από την συγκεκριμένη σειρά ταινιών πωλείται στα 210 δολάρια στο ebay.

Airheads (1994)

Τιμή πώλησης στο eBay $379.99

Από εδώ και πέρα τα ποσά των ταινιών αρχίζουν να ανεβαίνουν απότομα. Η εμπορική αποτυχία Airheads του 1994 - με πρωταγωνιστές τους Μπρένταν Φρέιζερ, Στιβ Μπουσέμι και Άνταμ Σάντλερ - έχει με κάποιο τρόπο εκτοξευθεί στα 380 δολάρια στη μορφή Blu-Ray.

Twin Peaks: from Z to A

Τιμή πώλησης eBay: $699.99

Οποιοσδήποτε θαυμαστής της εμβληματικής τηλεοπτικής και κινηματογραφικής ανθολογίας των Lynch και Frost θα κατανοήσει σίγουρα την ελκυστικότητα αυτού του boxset, παρά την εντυπωσιακή τιμή του.

Με τιμή 700 δολάρια για μια σφραγισμένη έκδοση, θα μπορείτε να απολαύσετε όλες τις δύο αρχικές σεζόν, το Fire Walk With Me και το The Return, μαζί με αμέτρητα ειδικά χαρακτηριστικά και φυσικά πρόσθετες σκηνές.

Nakatomi Plaza Die Hard Collection

Τιμή πώλησης στο eBay: $799.00

H συγκεκριμένη συλλογή ταινιών κοστολογείται αρκετά ακριβά καθώς κοστίζει σχεδόν 800 ευρώ.

Η πρώτη τριλογία Spiderman

Τιμή πώλησης στο eBay: $1,640.00

H τριλογία των πρώτων ταινιών Spiderman του Sam Raimi με πρωταγωνιστή τον Tobey Maguire είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος να δείτε και να έχετε στην κατοχή σας την τριλογία.

Το συγκεκριμένο σετ περιλαμβάνει τα DVD σε ένα σκληρό περίβλημα και είναι πολύ σπάνιο ανάμεσα στις τάξεις των συλλεκτών.

Marvel The Infinity Saga Collector's Edition 4K Box Set

Τιμή πώλησης στο eBay: $2,199.00

Αν είστε αρκετά μεγάλος θαυμαστής της Marvel για να το αποκτήσετε, αλλά όχι αρκετά μεγάλος για να το ανοίξετε, τότε θα μπορούσατε να κερδίσετε μέχρι και 2.200 δολάρια, αν πιστέψουμε τις πρόσφατες πωλήσεις στο eBay.

Το μόνο μειονέκτημα για τους πιθανούς αγοραστές είναι ότι περιέχει μόνο 23 από τις 34 ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel που κυκλοφορούν σήμερα, επομένως δεν είναι ακριβώς πλήρης η συλλογή.

Sentai Legend of the Galactic Heroes Box Set

Τιμή πώλησης στο eBay: $2,995.00

Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται το πλήρες box set του Legend of the Galactic Heroes, το οποίο θα σας αποφέρει (ή θα σας κοστίσει) κάτι λιγότερο από 3.000 δολάρια.

Αυτή η πανίσχυρη συλλογή περιέχει την αρχική σειρά 110 OVA, και τις τρεις ταινίες και τη σειρά OVA Gaiden 52 επεισοδίων.

Αν κατά κάποιο τρόπο το έχετε στην κατοχή σας και δεν γνωρίζατε την τιμή του, τότε πιθανότατα να πρέπει να σκεφτείτε ξανά να το πουλήσετε.