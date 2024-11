Αν έχετε αυτά τα CD στη συλλογή σας μπορείτε να βγάλετε πολλά χρήματα

Μπορεί πλέον να βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή και να μπορούμε να ακούμε μουσική από το κινητό μας τηλέφωνο είτε από κάποια πλατφόρμα, ωστόσο κάποτε τα CD ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και υπήρχαν σε κάθε σπίτι.

Πλέον όμως κατά βάση αποτελούν παρελθόν, καθιστώντας τα σπάνια και δυσεύρετα πλέον στην αγορά, με ορισμένα να κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ. Επομένως αν έχετε στην κατοχή σας μια μεγάλη συλλογή από CD, καλό θα ήταν να την ξεσκονίσετε και να δείτε αν έχετε χρήματα που... κάθονται.

Μια πρόσφατη έκθεση του MyLondon απαρίθμησε μερικά κλασικά CD που μπορεί να κρύβονται στη συλλογή σας και να σας αποφέρουν αρκετά χρήματα.

Bruce Springsteen - The Future of Rock and Roll

To συγκεκριμένο CD κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 1988, αλλά στο eBay, αυτό το άλμπουμ περιορισμένης έκδοσης πωλείται μέχρι και 1.400 δολάρια.

Prince - My Name Was Prince

Κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 1993 για να προωθήσει το άλμπουμ που είχε συνολικά 12 τραγούδια με τίτλο «The Hits/The B Side» και λέγεται ότι υπάρχουν μόνο 50 αντίτυπα του «My Name Was Prince». Έχοντας αυτό κατά νου, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6.500 δολάρια σε ορισμένες ιστοσελίδες δημοπρασιών.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Paris Hilton - Paris

Μια απροσδόκητη θέση στη λίστα κατέχει και η Paris Hilton. Το πρώτο άλμπουμ της μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10.000 δολάρια.

Now That's What I Call Music 4

Το Now That's What I Call Music 4 διαθέτει κλασικά κομμάτια όπως το «Hello» του Lionel Ritchie και το «Ghostbusters» του Ray Parker Jr. Αντίγραφα του πρωτότυπου είναι γνωστό ότι πωλούνται για 500 δολάρια στο διαδίκτυο.

Coldplay - Safety

Οι Coldplay κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP τον Μάιο του 1998, αλλά όσον αφορά το «Safety», κυκλοφόρησαν μόνο 500 αντίτυπα. Από αυτά τα 500, μόνο 150 ήταν διαθέσιμα για αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αγοραστεί για 2.500 δολάρια στο διαδίκτυο.

Nirvana - Pennyroyal Tea

Οι Kurt Cobain, Krist Novoselic και Dave Grohl κυκλοφόρησαν το «Pennyroyal Tea» τον Απρίλιο του 1994, αλλά καθώς ο Cobain έφυγε τραγικά από τη ζωή λίγες μέρες αργότερα, το CD ανακλήθηκε αμέσως. Μερικά αντίτυπα ωστόσο πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν στην αγορά και καθώς είναι το τελευταίο άλμπουμ του Cobain, το «Pennyroyal Tea» αξίζει μεταξύ 2.500 και 3.000 δολαρίων.

David Bowie - Sound + Vision

Άλλος ένας θρύλος της μουσικής που έφυγε πολύ νωρίς είναι ο David Bowie, παρόλο που η μουσική του εξακολουθεί να πουλάει και το 2024, το boxset «Sound + Vision» του 1989 είναι ιδιαίτερα δυσεύρετο. Αν τυχαίνει να έχετε ένα αντίτυπο στη συλλογή σας, πιθανότατα η τιμή του αγγίζει τα 5.200 δολάρια.

Επομένως, την επόμενη φορά που θα θέλετε να καθαρίσετε το πατάρι σας και σκέφτεστε ότι η συλλογή από τα CD σας πιάνει αρκετό χώρο, καλό θα ήταν να το σκεφτείτε διπλά και να ρίξετε μια ακόμη προσεκτική ματιά.