Μεγάλη Βρετανία: Σε άνοδο οι πωλήσεις των DVD και Blu-ray - Ξεπέρασαν τα 5 δισ. λίρες για πρώτη φορά

Κάποιοι βλέπουν ακόμα DVD και Blu-ray στο σπίτι τους και στη Μεγάλη Βρετανία οι μετρήσεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν έχει πεθάνει. Αντιθέτως, βρίσκεται σε περίοδο ανάκαμψης με τις πωλήσεις πέρυσι να αυξάνονται σε σχέση με το 2023 και να ξεπερνούν σε αξία τα 5 δισ. λίρες για πρώτη φορά.

Στις ταινίες που έκαναν τις περισσότερες πωλήσεις πέρυσι, πρώτο βρέθηκε το «Dune: Μέρος 2ο» του Ντενί Βιλνέβ με 132.000 DVD και Blu-ray, ενώ ακολούθησε το «Wonka» με τον Τίμοθι Σαλαμέ, το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν, το «Deadpool & Wolverine» και το «Aquaman: Το χαμένο βασίλειο».

Στις τηλεοπτικές σειρές, το πρίκουελ του «Game of thrones», «House of the Dragon», σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις με τον πρώτο κύκλο να πουλά 31.000 αντίτυπα και τον δεύτερο κύκλο να ακολουθεί με 24.000 πωλήσεις.

«Το 2024 ολοκληρώθηκε με έκρηξη στην οπτικοακουστική ψυχαγωγία στη Μεγάλη Βρετανία καθώς το box office το Νοέμβριο είδε αύξηση εισιτηρίων κατά 78% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2023 καθώς οι ταινίες έκοψαν 13,24 εκατ. εισιτήρια, ενώ στη μικρή οθόνη οι πωλήσεις DVD και Blu-ray ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 5 δισ. λίρες σε μια αγορά συνολικής αξίας 12 δισ. λιρών», υπογράμμισε η Λιζ Μπέιλς, γενική διευθύντρια της BASF.