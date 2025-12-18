Κρήτη: Ο εντυπωσιακός μαλεβιζιώτης 13χρονης που ξεσήκωσε κέντρο διασκέδασης
Η 13χρονη κοπέλα κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκόμενων, παρουσιάζοντας έναν δυναμικό κρητικό χορό
Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης της Κρήτης, με πρωταγωνίστρια τη νεαρή Μιχαέλα Λεμονάκη. Η 13χρονη κοπέλα κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκόμενων, παρουσιάζοντας έναν δυναμικό κρητικό χορό.
Ο μαλεβιζιώτης χορός που εκτέλεσε με δεξιοτεχνία προκάλεσε τον θαυμασμό του κοινού στο κέντρο όπου διασκέδαζε.
