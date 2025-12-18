Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της βιοποικιλότητας στην Αυστραλία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Οργανισμός Προστασίας του Ζωολογικού Κήπου Taronga (TZCS), γνωστός για την επιτυχημένη διάσωση επτά αυτόχθονων ειδών από το χείλος της εξαφάνισης, στρέφει τώρα την προσοχή του στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, μεταμορφώνοντας μια τεράστια γεωργική έκταση 12.000 στρεμμάτων σε έναν ζωντανό οικολογικό παράδεισο.

Το έργο επικεντρώνεται στην οροσειρά Nandewar της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πρόκειται για μια περιοχή περίπου 100 φορές μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου στο Σίδνεϊ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός «φυσικού διαδρόμου» μέσω της φύτευσης ενός εκατομμυρίου δενδρυλλίων της τοπικής ποικιλίας Box-Gum. Αυτή η πράσινη γέφυρα θα επιτρέψει τη σύνδεση απομονωμένων βιοτόπων, διευκολύνοντας την κίνηση και την αναπαραγωγή των ειδών.

Μόλις αποκατασταθεί η βλάστηση, ο οργανισμός σχεδιάζει την επανεισαγωγή εμβληματικών ειδών της αυστραλιανής πανίδας, όπως κοάλα, πλατύποδες και το κρίσιμα κινδυνεύον πτηνό regent honeyeater. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του TZCS, Cameron Kerr, εξήγησε στο ABC News AU ότι η στρατηγική βασίζεται στην αυτονομία του οικοσυστήματος: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν βιότοπο που θα φροντίζει τον εαυτό του. Όσο πιο υγιές γίνεται το περιβάλλον, τόσο λιγότερο θα χρειαζόμαστε παρεμβάσεις για τη διαχείριση παρασίτων και ζιζανίων».

Παρά την τεράστια εμπειρία του οργανισμού, ο οποίος έχει απελευθερώσει πάνω από 60.000 ζώα μέσω προγραμμάτων αναπαραγωγής, η συγκεκριμένη πρόκληση είναι μοναδική. Οι ειδικοί θα παρακολουθούν στενά τη διαδικασία επανακατοίκησης της περιοχής, γνωρίζοντας ότι ορισμένα είδη μπορεί να χρειαστούν πάνω από μία δεκαετία για να εδραιωθούν ξανά στα πατρογονικά τους εδάφη. Ταυτόχρονα, τα σχέδια περιλαμβάνουν αυστηρό έλεγχο των εισβολικών θηρευτών, όπως οι αλεπούδες και οι αγριόχοιροι, που αποτελούν μόνιμη απειλή.

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές: η διατήρηση των υπαρχόντων δασών δεν επαρκεί πλέον. Για να επιβιώσει η μοναδική πανίδα της ηπείρου μακροπρόθεσμα, απαιτείται ενεργή αποκατάσταση των κατεστραμμένων τοπίων. Το εγχείρημα στην οροσειρά Nandewar αποτελεί το πρότυπο για το πώς οι σύγχρονοι ζωολογικοί κήποι μπορούν να εξελιχθούν σε θεματοφύλακες της άγριας ζωής στο φυσικό της περιβάλλον.

