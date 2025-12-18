Αυστραλία: Ξανά στη φύση χιλιάδες ζώα - Το πείραμα rewilding μεταμορφώνει 12.000 στρέμματα σε δάσος

Με τη φύτευση ενός εκατομμυρίου δέντρων, ο Ζωολογικός Κήπος Taronga δημιουργεί έναν οικολογικό διάδρομο για την προστασία απειλούμενων ειδών όπως τα κοάλα και οι πλατύποδες

Newsbomb

Αυστραλία: Ξανά στη φύση χιλιάδες ζώα - Το πείραμα rewilding μεταμορφώνει 12.000 στρέμματα σε δάσος
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της βιοποικιλότητας στην Αυστραλία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Οργανισμός Προστασίας του Ζωολογικού Κήπου Taronga (TZCS), γνωστός για την επιτυχημένη διάσωση επτά αυτόχθονων ειδών από το χείλος της εξαφάνισης, στρέφει τώρα την προσοχή του στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, μεταμορφώνοντας μια τεράστια γεωργική έκταση 12.000 στρεμμάτων σε έναν ζωντανό οικολογικό παράδεισο.

Το έργο επικεντρώνεται στην οροσειρά Nandewar της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πρόκειται για μια περιοχή περίπου 100 φορές μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου στο Σίδνεϊ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός «φυσικού διαδρόμου» μέσω της φύτευσης ενός εκατομμυρίου δενδρυλλίων της τοπικής ποικιλίας Box-Gum. Αυτή η πράσινη γέφυρα θα επιτρέψει τη σύνδεση απομονωμένων βιοτόπων, διευκολύνοντας την κίνηση και την αναπαραγωγή των ειδών.

Μόλις αποκατασταθεί η βλάστηση, ο οργανισμός σχεδιάζει την επανεισαγωγή εμβληματικών ειδών της αυστραλιανής πανίδας, όπως κοάλα, πλατύποδες και το κρίσιμα κινδυνεύον πτηνό regent honeyeater. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του TZCS, Cameron Kerr, εξήγησε στο ABC News AU ότι η στρατηγική βασίζεται στην αυτονομία του οικοσυστήματος: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν βιότοπο που θα φροντίζει τον εαυτό του. Όσο πιο υγιές γίνεται το περιβάλλον, τόσο λιγότερο θα χρειαζόμαστε παρεμβάσεις για τη διαχείριση παρασίτων και ζιζανίων».

Παρά την τεράστια εμπειρία του οργανισμού, ο οποίος έχει απελευθερώσει πάνω από 60.000 ζώα μέσω προγραμμάτων αναπαραγωγής, η συγκεκριμένη πρόκληση είναι μοναδική. Οι ειδικοί θα παρακολουθούν στενά τη διαδικασία επανακατοίκησης της περιοχής, γνωρίζοντας ότι ορισμένα είδη μπορεί να χρειαστούν πάνω από μία δεκαετία για να εδραιωθούν ξανά στα πατρογονικά τους εδάφη. Ταυτόχρονα, τα σχέδια περιλαμβάνουν αυστηρό έλεγχο των εισβολικών θηρευτών, όπως οι αλεπούδες και οι αγριόχοιροι, που αποτελούν μόνιμη απειλή.

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές: η διατήρηση των υπαρχόντων δασών δεν επαρκεί πλέον. Για να επιβιώσει η μοναδική πανίδα της ηπείρου μακροπρόθεσμα, απαιτείται ενεργή αποκατάσταση των κατεστραμμένων τοπίων. Το εγχείρημα στην οροσειρά Nandewar αποτελεί το πρότυπο για το πώς οι σύγχρονοι ζωολογικοί κήποι μπορούν να εξελιχθούν σε θεματοφύλακες της άγριας ζωής στο φυσικό της περιβάλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς για άσκοπους πυροβολισμούς - Είχαν κάνει ανάρτηση στα social media

23:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Κραϊόβα 0-2: «Χτύπησαν» στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι! - Δείτε τα γκολ

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Πώς μεταμορφώθηκε σε πρωταγωνίστρια του Παλατιού μετά την περιπέτεια με την υγεία της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 παρέλαβε η Βουλγαρία - Φωτογραφίες

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ξανά στη φύση χιλιάδες ζώα - Το πείραμα «rewilding» μεταμορφώνει 12.000 στρέμματα σε δάσος

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια του νησιού - Έγκυος γυναίκα και μωρό 12 μηνών μεταξύ των διασωθέντων

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (21/12)

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο εντυπωσιακός μαλεβιζιώτης 13χρονης που ξεσήκωσε κέντρο διασκέδασης

22:33LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για την απώλεια του πατέρα του - «Θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς εκείνον»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Υπό «πολιορκία» ισχυρών καταιγίδων το Ντουμπάι - Έκκληση των αρχών για αποφυγή μετακινήσεων - Βίντεο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο άνθρωπος που είπε «όχι» στον Βλαντίμιρ Πούτιν

22:24ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση βρίσκεται η εποχική γρίπη - Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Φθινοπωρινό το σκηνικό τα Χριστούγεννα - Πού θα δούμε βροχές και χιόνια

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στις ΗΠΑ: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η EE αναβάλει την υπογραφή της συμφωνίας με τις χώρες Mercosur

21:57LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα αφήσω κανέναν να χαλάσει τη ζαχαρένια μου στην εγκυμοσύνη»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε δύο δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επειδή διεξήγαγαν έρευνα για το Ισραήλ - Χαιρετίζει τη «δυναμική ενέργεια» ο Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στις ΗΠΑ: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα μέχρι 22 Δεκεμβρίου - Κλείνουν τις παρακαμπτήριες οδούς

21:18ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Η μονομαχία του Telekom Center Athens για τη Euroleague

18:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο - Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ - Του αφαίρεσαν το δίπλωμα οδήγησης

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο εντυπωσιακός μαλεβιζιώτης 13χρονης που ξεσήκωσε κέντρο διασκέδασης

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών αύριο

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψε Φεράρι αξίας 400.000 δολαρίων και την έριξε σε κολόνα ρεύματος - Ακολούθησε έκρηξη - Βιντεο

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ξεκάθαρα μπροστά η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο τράπερ για διακίνηση ναρκωτικών - Πάνω από 95.000 ευρώ το κέρδος

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τρομοκρατική επίθεση ετοίμαζε «γκρουπ μουσουλμάνων» στην παραλία Μπόνταϊ - Περιπολικό εμβόλισε αυτοκίνητο, 7 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ