Απρόσμενη αναγέννηση: Πώς τα εγκαταλελειμμένα διυλιστήρια μετατρέπονται σε καταφύγια άγριας ζωής

Εγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου αναδεικνύονται σε απροσδόκητους παραδείσους άγριας ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, λειτουργώντας ως κρίσιμα καταφύγια για έντομα, πτηνά, φυτά και πληθώρα άλλων ειδών.

Η «πράσινη νίκη» του Canvey Wick στην Αγγλία

Η περίπτωση του Canvey Wick στην εκβολή του Τάμεση στο Έσσεξ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τη δεκαετία του 1970, η περιοχή καλύφθηκε με άσφαλτο, μετατρέποντας τους άλλοτε πλούσιους βοσκότοπους σε άγονο βιομηχανικό τοπίο. Ωστόσο, το σχέδιο κατασκευής διυλιστηρίου ματαιώθηκε λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, επιτρέποντας στη φύση να επιστρέψει προσεκτικά.

Η αναγεννημένη έκταση αναγνωρίστηκε ως Τόπος Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος (SSSI) το 2005. Σήμερα, υπό τη διαχείριση της Βασιλικής Εταιρείας Προστασίας Πτηνών (RSPB), το Canvey Wick αποτελεί ένα μωσαϊκό από λιβάδια γεμάτα λουλούδια, καθιστώντας το κομβικό σημείο για τα έντομα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων ειδών όπως η μέλισσα shrill carder bee.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: οι πληθυσμοί αηδονιών αυξήθηκαν κατά 61% το 2023, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 3.200 είδη στον χώρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Land Trust, Alan Carter, τόνισε ότι το Canvey Wick «αποδεικνύει πώς οι πρώην βιομηχανικές περιοχές μπορούν να μετατραπούν σε ζωηρούς πράσινους χώρους που εξυπηρετούν την κοινότητα και παρέχουν σημαντικούς βιότοπους».

Η μάχη για τη γη στους Coyote Hills στην Καλιφόρνια

Μια παρόμοια ιστορία εξέλιξης, αλλά με συνεχιζόμενη μάχη, εκτυλίσσεται στο West Coyote Hills κοντά στο Φούλερτον στην Καλιφόρνια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η περιοχή ήταν ενεργό κοίτασμα πετρελαίου της Chevron. Αν και η εταιρεία πούλησε μεγάλο μέρος της γης, διατήρησε βασικούς τομείς για μελλοντική εκμετάλλευση.

Περισσότερα από 500 στρέμματα έχουν αυτο-αναγεννηθεί σε μεσογειακή βλάστηση, φιλοξενώντας το απειλούμενο πτηνό California gnatcatcher και αμφίβια. Αυτός ο ανακάμπτων χώρος έχει γίνει σπάνιο οικολογικό κόσμημα σε ένα όλο και πιο αστικό περιβάλλον.

*Με πληροφορίες από positive.news

Διαβάστε επίσης