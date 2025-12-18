«Έφυγε» από τη ζωή ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Εύβοιας στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Γιώργου Ψαθά. Ο εν ενεργεία Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου, ύστερα από γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γιώργος Ψαθάς είχε κερδίσει την καθολική αποδοχή των συμπολιτών του, οι οποίοι πρόσφατα του είχαν αναθέσει τα ηνία του Δήμου για μια ακόμα θητεία, με ορίζοντα το 2028.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Ψαθάς

Γεννημένος το 1962 στα αγαπημένα του Ψαχνά, ο εκλιπών συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την πρόοδο της περιοχής. Η αυτοδιοικητική του πορεία ξεκίνησε το 2006 ως δημοτικός σύμβουλος, ενώ η ηγετική του παρουσία τον οδήγησε τρεις συνεχόμενες φορές στον δημαρχιακό θώκο (2014, 2019, 2023).

Παράλληλα με τα τοπικά του καθήκοντα, διακρίθηκε για την παρουσία του σε κεντρικό επίπεδο, υπηρετώντας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ, εισφέροντας την εμπειρία του σε κρίσιμους τομείς της ασφάλειας των πολιτών.

Από το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. στην κοινωνική προσφορά

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στην πολιτική, ο Γιώργος Ψαθάς υπηρέτησε για 25 έτη στην Ελληνική Αστυνομία, αποχωρώντας με τον βαθμό του Προϊσταμένου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Η δράση του, όμως, επεκτεινόταν και στον αθλητισμό. Για μιάμιση δεκαετία υπήρξε ο εμβληματικός αρχηγός του Ηρακλή Ψαχνών, ενώ κατείχε επί σειρά ετών τη θέση του Αντιπροέδρου στην ΕΠΣ Ευβοίας.

*Με πληροφορίες από eviathema