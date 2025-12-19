Conference League: Η τελική θέση της ΑΕΚ, οι διασταυρώσεις κι ο δρόμος ως τον τελικό

Η ΑΕΚ πέτυχε μια επική ανατροπή επί της Κραϊόβα και κατέλαβε την τρίτη θέση στη League Phase του Conference League, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16» - Δείτε την τελική βαθμολογία, τις διασταυρώσεις και τον δρόμο ως τον τελικό της διοργάνωσης.

Βαγγέλης Πάτας

Ντέρεκ Κουτέσα ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι 6 αγωνιστικές στον ενιαίο όμιλο κι έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ άουτ.

Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ, η οποία τερμάτισε τρίτη μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα- προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ για την πρόκριση στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

  • Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0
  • Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0
  • ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2
  • ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0
  • Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0
  • Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2
  • Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0
  • Λοζάνη – Φιορεντίνα 1-0
  • Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1
  • Λέγκια – Λίνκολν 4-1
  • Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0
  • Ομόνοια – Ράκοβ 0-1
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0
  • Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 3-1
  • Σαχτάρ – Ριέκα 0-0
  • Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 3-1
  • Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2
  • Σλόβαν – Χάκεν 1-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Στρασμπούρ 16 Πρόκριση στους «16»
  2. Ρακόβ Τσεστόχοβα 14 Πρόκριση στους «16»
  3. ΑΕΚ 13 Πρόκριση στους «16»
  4. Σπάρτα Πράγας 13 Πρόκριση στους «16»
  5. Ράγιο Βαγεκάνο 13 Πρόκριση στους «16»
  6. Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 Πρόκριση στους «16»
  7. Μάιντς 13 Πρόκριση στους «16»
  8. ΑΕΚ Λάρνακας 12 Πρόκριση στους «16»
  9. Λοζάνη 11 Playoffs
  10. Κρίσταλ Πάλας 10 Playoffs
  11. Λεχ Πόζναν 10 Playoffs
  12. Σαμσουνσπόρ 10 Playoffs
  13. Τσέλιε 10 Playoffs
  14. Άλκμααρ 10 Playoffs
  15. Φιορεντίνα 9 Playoffs
  16. Ριέκα 9 Playoffs
  17. Γιαγκελόνια 9 Playoffs
  18. Ομόνοια 8 Playoffs
  19. Νόα 8 Playoffs
  20. Ντρίτα 8 Playoffs
  21. Κουόπιο 7 Playoffs
  22. Σκεντίγια 7 Playoffs
  23. Ζρίνσκι Μόσταρ 7 Playoffs
  24. Σίγκμα Όλομουτς 7 Playoffs
  25. Κραϊόβα 7
  26. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7
  27. Ντιναμό Κιέβου 6
  28. Λέγκια Βαρσοβίας 6
  29. Σλόβαν Μπρατισλ. 6
  30. Μπρέινταμπλικ 5
  31. Σάμροκ Ρόβερς 4
  32. Χάκεν 3
  33. Χάμρουν Σπάρτανς 3
  34. Σέλμπουρν 2
  35. Αμπερντίν 2
  36. Ραπίντ Βιένης 1

Τα ζευγάρια των playoffs

  • Κουόπιο/Σκεντίγια vs Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ
  • Νόα/Ντρίτα vs Τσέλιε/Αλκμάαρ
  • Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς vs Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας
  • Γιαγκελόνια/Ομόνοια vs Φιορεντίνα/Ριέκα

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

  • Κουόπιο/Σκεντίγια ή Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο
  • Νόα/Ντρίτα ή Τσέλιε/Αλκμάαρ vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
  • Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς ή Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
  • Γιαγκελόνια/Ομόνοια ή Φιορεντίνα/Ριέκα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες των επόμενων φάσεων

  • Playoffs «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
  • Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
  • Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
  • Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:42ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση στην πόλη Τάιζ

03:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Η τελική θέση της ΑΕΚ, οι διασταυρώσεις κι ο δρόμος ως τον τελικό

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Υποβλήθηκαν 1934 οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

02:50ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Οι ηγέτες ψάχνουν λύση στο αδιέξοδο

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξω πλήγματα στη Βενεζουέλα

02:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σκληρό «πόκερ» στη Σύνοδο Κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

01:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα: «Το αξίζαμε, είμαι περήφανος» - Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

01:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα, Ηλιόπουλος: «Το σύμπαν μας δικαίωσε, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η «Ένωση» έκανε ρεκόρ νικών σε μια σεζόν στην Ευρώπη!

01:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο αρνητικό σερί και «ανάσα» στη Wall Street

00:40ΚΟΣΜΟΣ

MERCOSUR: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μετατίθεται η υπογραφή της συμφωνίας

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2 (τελικό): Τρίτη η «Ένωση» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις! - Δείτε τα γκολ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σατιρικό τραγούδι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφιερωμένο σε όλους του αγρότες

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αναβίωση του «vintage» - Συλλέκτες της Gen Z γυρίζουν την πλάτη στο streaming και επιλέγουν CD και DVD

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο μπλόκο αγροτών στον κόμβο Θούριας ο αντιεισαγγελέας Εφετών

23:45LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Έφερε «άρωμα» Χριστουγέννων φτιάχνοντας μελομακάρονα με τον γιο της, Γιώργο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λιονέλ Μέσι: Το viral παιχνίδι με ελεφαντάκι και η «βάφτιση» ενός λιονταριού με το όνομά του

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος «Τα Χριστούγεννα γίνονται η εορτή του αληθινού ανθρώπου»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής και ο 42χρονος λογιστής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

23:31ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής και ο 42χρονος λογιστής

21:57LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα αφήσω κανέναν να χαλάσει τη ζαχαρένια μου στην εγκυμοσύνη»

03:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Η τελική θέση της ΑΕΚ, οι διασταυρώσεις κι ο δρόμος ως τον τελικό

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στις ΗΠΑ: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο τράπερ για διακίνηση ναρκωτικών - Πάνω από 95.000 ευρώ το κέρδος

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ - Του αφαίρεσαν το δίπλωμα οδήγησης

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σατιρικό τραγούδι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφιερωμένο σε όλους του αγρότες

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Πώς μεταμορφώθηκε σε πρωταγωνίστρια του Παλατιού μετά την περιπέτεια με την υγεία της

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι κακιά και μοχθηρή, αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσω μήνυση και αγωγή»: Εξώδικο Άδωνι στην Κωνσταντοπούλου μετά το σχόλιο «έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;»

16:37LIFESTYLE

GNTM: Διπλή αποχώρηση και δάκρυα στον ημιτελικό

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα μέχρι 22 Δεκεμβρίου - Κλείνουν τις παρακαμπτήριες οδούς

10:28WHAT THE FACT

To πέρασε για χαριτωμένο μωρό «μπλε» χταπόδι - Δεν ήξερε ότι γλίτωσε από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ