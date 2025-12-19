Conference League: Η τελική θέση της ΑΕΚ, οι διασταυρώσεις κι ο δρόμος ως τον τελικό

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι 6 αγωνιστικές στον ενιαίο όμιλο κι έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ άουτ.

Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ, η οποία τερμάτισε τρίτη μετά την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα- προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ για την πρόκριση στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0

Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2

ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0

Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0

Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2

Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0

Λοζάνη – Φιορεντίνα 1-0

Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1

Λέγκια – Λίνκολν 4-1

Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0

Ομόνοια – Ράκοβ 0-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0

Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 3-1

Σαχτάρ – Ριέκα 0-0

Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 3-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2

Σλόβαν – Χάκεν 1-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Στρασμπούρ 16 Πρόκριση στους «16» Ρακόβ Τσεστόχοβα 14 Πρόκριση στους «16» ΑΕΚ 13 Πρόκριση στους «16» Σπάρτα Πράγας 13 Πρόκριση στους «16» Ράγιο Βαγεκάνο 13 Πρόκριση στους «16» Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 Πρόκριση στους «16» Μάιντς 13 Πρόκριση στους «16» ΑΕΚ Λάρνακας 12 Πρόκριση στους «16» Λοζάνη 11 Playoffs Κρίσταλ Πάλας 10 Playoffs Λεχ Πόζναν 10 Playoffs Σαμσουνσπόρ 10 Playoffs Τσέλιε 10 Playoffs Άλκμααρ 10 Playoffs Φιορεντίνα 9 Playoffs Ριέκα 9 Playoffs Γιαγκελόνια 9 Playoffs Ομόνοια 8 Playoffs Νόα 8 Playoffs Ντρίτα 8 Playoffs Κουόπιο 7 Playoffs Σκεντίγια 7 Playoffs Ζρίνσκι Μόσταρ 7 Playoffs Σίγκμα Όλομουτς 7 Playoffs Κραϊόβα 7 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 Ντιναμό Κιέβου 6 Λέγκια Βαρσοβίας 6 Σλόβαν Μπρατισλ. 6 Μπρέινταμπλικ 5 Σάμροκ Ρόβερς 4 Χάκεν 3 Χάμρουν Σπάρτανς 3 Σέλμπουρν 2 Αμπερντίν 2 Ραπίντ Βιένης 1

Τα ζευγάρια των playoffs

Κουόπιο/Σκεντίγια vs Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ

Νόα/Ντρίτα vs Τσέλιε/Αλκμάαρ

Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς vs Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας

Γιαγκελόνια/Ομόνοια vs Φιορεντίνα/Ριέκα

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

Κουόπιο/Σκεντίγια ή Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο

Νόα/Ντρίτα ή Τσέλιε/Αλκμάαρ vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

ή Σπάρτα Πράγας Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς ή Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Γιαγκελόνια/Ομόνοια ή Φιορεντίνα/Ριέκα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες των επόμενων φάσεων

Playoffs «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

19 & 26 Φεβρουαρίου 2026 Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

12 & 19 Μαρτίου 2026 Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

9 & 16 Απριλίου 2026 Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026 Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.

Διαβάστε επίσης